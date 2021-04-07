Сегодня исполнился год международному медиапроекту "Люди". Выпуски проекта выходят еженедельно на Ютуб-канале "Страна.ua" и "Першого Незалежного".

О годовщине напомнил сайт "Першого Незалежного".

Постоянными ведущими и участниками проекта являются:

легендарный радио- и телеведущий Сева Новгородцев;

главный редактор "Страны" Игорь Гужва;

первый зам главного редакторы "Страны" Светлана Крюкова;

телепродюсер Юрий Молчанов;

проживающий в Чили журналист-международник, писатель и философ Олег Ясинский;

рок-музыкант Олег Карамазов.

Прошлым летом состоялся телефорум в честь празднования дня Крещения Руси.

А осенью прошел Международный гражданский форум "Люди мира", который был проведен по решению Священного Синода Украинской православной церкви.

Кроме постоянных ведущих к участию в медиапроекте привлекались известные люди: историк Петр Толочко, заслуженные врачи Украины Александр Усенко и Борис Тодуров, чемпион мира по боксу Александр Усик, журналист Константин Стогний, правозащитник Игорь Артеменко, кинопродюсер Влад Ряшин, солист нью-йоркской "Метрополитен опера" Алексей Кузнецов, эксперт по международной стратегии и дипломатии Ирина Мартин, телеведущий Лев Новоженов и другие.

Участниками программ и форумов также были духовные лица: предстоятель Русской православной церкви святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, предстоятель УПЦ блаженнейший митрополит Онуфрий, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион, предстоятель Православной церкви в Америке митрополит Нью-Йоркский и Вашингтонский Тихон и другие.

Участник программы, международный обозреватель Олег Ясинский считает, что проект "Люди" - доказательство того, что корень человеческих проблем - не в телевидении или журналистике, не в деятельности людей здравого смысла и доброй воли, а в политической власти и власти хозяев денег.

"Я всегда чувствовал, что адресаты и смысл программы "Люди" не могут быть ограничены территорией одной отдельно взятой страны. Колокол, уже не просто звонящий, а разлетающийся на куски от ударов в этом так неудачно глобализированном мире, требует совершенно новых взглядов и пониманий всех этой всеобщей реальности, потому что решения наших острых и общих проблем – только в руках нас – людей! Именно в этом, мне кажется, суть такого понятия, как "цивилизация". И пока одни заняты строительством стен, мы говорим о срочности возведения новых мостов над ними. Программа "Люди" - в открытом эфире и вне его – остается надежным фундаментом для таких конструкций", - убежден Ясинский.

Напомним, самый свежий выпуск "Людей" был посвящен слухам о большой войне и борьба с "русским миром".

Также недавно участники проекта обсуждали обострение ни Донбассе и указы Зеленского.