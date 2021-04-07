Экс-вице-спикер парламента, заместитель главы партии "Свобода" Руслан Кошулинский стал дедушкой. Новость о том, что его дочь родила сына он узнал в дороге между Львом и Ивано-Франковском.

Об этом лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок написал в Facebook в среду, 7 апреля.

"Руслан Кошулинский получил счастливую новость - он впервые стал дедушкой, дочь подарила ему на Благовещение внука-казака. Поздравляем от всей свободовской семьи!" - написал Тягнибок.

Напомним, в 2019 году Руслан Кошулинский баллотировался на пост президента Украины.

Также мы писали, что Кошулинский занял третье место по результатам подсчета голосов на довыборах в парламент на округе №87. После этого Тягнибок потребовал провести перевыборы.