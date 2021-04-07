Вакцина от коронавируса может появиться на коммерческом рынке позже лета 2021 года, несмотря на то, что глава Минздрава Максим Степанов прогнозировал "до лета".

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в интервью "Интерфакс-Украина".

"Министр говорил, что не раньше лета, но я думаю, что позже. Пока производители официально заявили, что они торгуют только с государствами.

Есть миллион желающих за свои деньги завезти вакцину и начать вакцинировать в частных клиниках, но эти попытки завершаются ничем, потому, что все производители просят письмо от правительства, что оно на это соглашается.

Правительство Украины, как и любое другое правительство, такого письма не даст", – сказал Радуцкий.

Напомним, сегодня Степанов заявил, что Украина договорилась о поставках в страну вакцин от Covid-19 от нескольких производителей. При этом первые контракты могут быть полностью закрыты еще до конца весны.

Также мы писали, что Степанов объявил сроки поставки 10 млн доз вакцины Pfizer в Украину.