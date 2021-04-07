В МИД Украины сомневается в правдивости сообщений о том, что Иран предъявил десяти чиновникам обвинения в причастности к крушению самолета МАУ, который в январе 2020-го был сбит ракетой под Тегераном сразу после взлета. Такие сомнения высказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, очень часто "информационные сливы", которые распространяют иранские СМИ, не подтверждаются.

"К большому сожалению, из этих 10 человек, которым якобы предъявлены обвинения, украинская сторона не знает ни одного конкретного имени. Иран не передал нам никаких деталей, соответственно, мы не можем знать, причастны ли эти лица к катастрофе", - пояснил Енин.

Замминистра добавил, что Украина неоднократно призывала Иран к большей прозрачности в техническом расследовании и в уголовно-правовом преследовании причастных к авиакатастрофе.

Напомним, при крушении пассажирского самолет МАУ погибли 176 человек.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина потребует от Ирана продолжить расследование причин крушения самолета МАУ.

Также мы сообщали, что Канада очень недовольна отчетом Ирана об атаке на украинский лайнер.