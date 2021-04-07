В граничащих с Украиной Брянской, Белгородской и Воронежской областях России, которые входят в Западный военный округ (ЗВО), проходит контрольная проверка боеготовности войск РФ.

Об этом в среду, 7 апреля, сообщает газета ВС РФ "Красная звезда".

"В ходе контрольной проверки военнослужащие в дневное и ночное время проведут боевые стрельбы с применением комплекса вооружения боевых машин, танков, артиллерийских систем, экипажи боевых самолётов и вертолётов осуществят пуски ракет и нанесение бомбовых ударов. Разведывательные, инженерные, медицинские подразделения, соединения управления, материально-технического обеспечения отработают выполнение специальных задач", - говорится в сообщении.

Командующий войсками ЗВО Александр Журавлев на полигонах "Погоново", "Богучар", "Клинцы" и "Валуйки" заслушал доклады командиров соединений, а также наблюдал за проведением боевых стрельб экипажами танков Т-72Б-3, боевых машин пехоты БМП-2 и бронетранспортеров БТР-82А с применением комплекса вооружения бронетехники.

В контрольной проверке в ЗВО задействовано более 150 органов управления, воинских частей и организаций Балтийского флота, а также двух общевойсковых армий и танковой армии, Ленинградской армии ВВС и ПВО, дислоцированных в 26 субъектах России.

Напомним, 6 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ начала контрольные проверки боевой готовности Вооруженных сил. По его словам, войска вышли на полигоны для учений.

В конце марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил о стягивании российских войск к границе с Украиной. Эти данные подтвердило и Европейское командование вооруженных сил США, объявив о "потенциально неминуемом кризисе".

Тем временем в Кремле заверили, что стягивание войск к границе с Украиной не представляет угрозы "ни для одной страны мира".