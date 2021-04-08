Представили все свои несбывшиеся ожидания? Мир без коррупции, бедности, бесполезных комиссий на почте? Взрослые знают, что одним махом изменить все плохое на хорошее нельзя. Но восстанавливать справедливость нужно с малого.

Например, напомнить, что почтовый сервис - бренд-друг. Он всегда рядом, не просит много взамен и не стремится обмануть.

Выходит, что даже не нужно придумывать никаких кричащих лозунгов. Достаточно взять самое необходимое и воплотить это в реальном сервисе народной доставки.

Никаких комиссий от наложенного платежа. Сегодня на почте, завтра у получателя (из любой точки страны). Получать честный заработок только за налаженную логистику.

Чтобы это воплотить, не нужно делать "уникальный продукт" или иметь "сильные связи". Достаточно делать так, как должно быть.

Привычному образу почтовых сервисов нужен перезапуск: хотим, чтобы было понятно, за что мы платим, и чтобы ожидание долгожданной посылки не затягивалось.

Такой мы видим народную доставку. И мы не считаем это утопией. У нас есть понимание, как это будет работать.

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