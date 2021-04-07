Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине План действий по членству (ПДЧ), реализовав который страна может стать членом Североатлантического альянса.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет BNS.

"В ближайшее время мы должны сообщить коллегам, чтобы они пересмотрели возможность предоставления ПДЧ Украине...Мы начали обсуждать этот вопрос с нашими коллегами из стран Балтии, чтобы НАТО повторил свое предложение о предоставлении Украине плана членства", - сказал Ландсбергис.

По его мнению, это будет сигналом для России о том, что трансатлантическое направление, которые выбрала Украина, среди стран-членов НАТО находит отклик и ценится.

В свою очередь министр иностранных дел по делам Европейского союза и сотрудничества Испании Аранча Гонсалес Лайя заявила, что вопрос о предоставлении ПДЧ в НАТО для Украины должен будет обсуждаться в июне.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал вступление в НАТО единственным путем завершения войны на Донбассе. Однако в кремле считают, что вступление Украины в Альянс только усугубит проблему на Донбассе.

Также мы писали, что по мнению правительства Германии овпрос вступления Украины в НАТО сейчас не стоит.