В Верховную Раду прошли бы четыре политические силы, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье - "Слуга Народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" с 24 по 30 марта

Голоса избирателей среди политических сил распределились бы следующим образом:

"Слуга народа" - 23,9%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" - 20,5%;

"Европейская солидарность" - 16,1%;

"ВО "Батькивщина" - 11,5%.

В этом случае места в Раде распределятся таким образом:

"Слуга народа" - 145 мандатов;

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 128 мандатов;

"Европейская солидарность" - 101 мандат;

"Батькивщина", - 78 мандатов.

Рейтинг других политсил, у которых менее 5% поддержки, распределился бы следующим образом:

"Сила и честь" - 4,9%;

"Украинская стратегия Гройсмана" - 4,0%;

"Партия Шария" - 3,2%;

"Радикальная партия Олега Ляшко" - 3,1%;

"Гражданская позиция" - 2,3%;

"ВО "Свобода" - 2%;

"Голос" - 1,7%;

"За майбутне" - 0,9%;

"Оппозиционный блок" - 0,8%;

"Народный фронт" - 0,8%;

"Национальный корпус" - 0,6%;

"Объединение "Самопомощь" - 0,4%.

Также подавляющее большинство украинцев уверены, что власть провалила вопрос вакцинации населения от COVID-19. Так, 80,1% опрошенных заявили, что власть не справляется с вакцинацией населения от COVID-19. 19,9% ответили, что справляется.

При этом 80,2% респондентов уверены, что провал кампании по вакцинации связан с непрофессионализмом украинской власти, политическими интересами при выборе вакцины. 19,8% ответили, что это вызвано объективными причинами – большой очередью на вакцины в мире, сложностью проведения переговоров.

Опрос проводился Центром "Социальный мониторинг" с 24 по 30 марта 2021 года в 24-х областях Украины и г. Киеве. Всего опрошено 3000 респондентов. Стандартные отклонения составляют 1,10 – 1,83%. Метод получения информации: индивидуальное интервью "тет-а-тет" по месту жительства респондента.

Напомним, в марте разрыв между партией "Слуга народа" и ОПЗЖ сократился до 2%