"Слуга народа" и "Оппоплатформа" возглавили новый рейтинг партий в Украине
В Верховную Раду прошли бы четыре политические силы, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье - "Слуга Народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" с 24 по 30 марта
Голоса избирателей среди политических сил распределились бы следующим образом:
- "Слуга народа" - 23,9%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" - 20,5%;
- "Европейская солидарность" - 16,1%;
- "ВО "Батькивщина" - 11,5%.
В этом случае места в Раде распределятся таким образом:
- "Слуга народа" - 145 мандатов;
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 128 мандатов;
- "Европейская солидарность" - 101 мандат;
- "Батькивщина", - 78 мандатов.
Рейтинг других политсил, у которых менее 5% поддержки, распределился бы следующим образом:
- "Сила и честь" - 4,9%;
- "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,0%;
- "Партия Шария" - 3,2%;
- "Радикальная партия Олега Ляшко" - 3,1%;
- "Гражданская позиция" - 2,3%;
- "ВО "Свобода" - 2%;
- "Голос" - 1,7%;
- "За майбутне" - 0,9%;
- "Оппозиционный блок" - 0,8%;
- "Народный фронт" - 0,8%;
- "Национальный корпус" - 0,6%;
- "Объединение "Самопомощь" - 0,4%.
Также подавляющее большинство украинцев уверены, что власть провалила вопрос вакцинации населения от COVID-19. Так, 80,1% опрошенных заявили, что власть не справляется с вакцинацией населения от COVID-19. 19,9% ответили, что справляется.
При этом 80,2% респондентов уверены, что провал кампании по вакцинации связан с непрофессионализмом украинской власти, политическими интересами при выборе вакцины. 19,8% ответили, что это вызвано объективными причинами – большой очередью на вакцины в мире, сложностью проведения переговоров.
Опрос проводился Центром "Социальный мониторинг" с 24 по 30 марта 2021 года в 24-х областях Украины и г. Киеве. Всего опрошено 3000 респондентов. Стандартные отклонения составляют 1,10 – 1,83%. Метод получения информации: индивидуальное интервью "тет-а-тет" по месту жительства респондента.
Напомним, в марте разрыв между партией "Слуга народа" и ОПЗЖ сократился до 2%