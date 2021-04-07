В Кировоградской области выявлен "украинский вариант" британского штамма коронавируса.

Об этом во вторник, 6 апреля, сообщила главный санитарный врач региона Надежда Оперчук.

Ранее Кировоградский областной лабораторный центр Минздрава направил образцы носоглоточных мазков, взятых у больных Covid-19, в лондонскую референс-лабораторию

"05.04.2021 года получены результаты исследования, проводившиеся в региональной референс-лаборатории ВОЗ (г.. Лондон), согласно которым установлена циркуляция штаммов вируса SARS-СоV-2 "Британский вариант-VOC_20DEC-01 "UA" variant" среди жителей Кировоградской области", - говорится в сообщении.

Санврач напомнила, что британский штамм стал одной из причин третьей волны пандемии коронавируса, риск заразиться им на 50% выше, а уровень летальности - на 60% больше.

В то же время об особенностях именно "украинского варианта" Оперчук не сообщила.

Напомним, 15 марта украинские СМИ со ссылкой на главу Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана сообщили, что в Ивано-Франковской области выявлен ранее не встречавшийся "украинский штамм" коронавируса, однако в комментарии "Стране" сам чиновник эту информацию опроверг.

Позже румынские эксперты сообщили об обнаружении рядом с украинской границей нового варианта британского штамма коронавируса, который способен снижать эффективность вакцин.

Ранее мы писали, что к 1 апреля британский штамм коронавируса был выявлен во всех регионах Украины.