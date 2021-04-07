В Киеве уже напечатано около 500 тысяч специальных пропусков в общественный транспорт для работников предприятий критической инфраструктуры. Увеличивать количество пропусков городские власти не будут.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

По его словам, с выдачей пропусков возникли трудности во время выходных, но в течение понедельника и вторника все, кто должны были, их получили. В первую очередь это были медработники, спасатели, работники коммунальной, транспортной и социальной сфер, работники торговли и военные.

"Мы не можем выдать такие спецбилеты всем желающим. Иначе зачем мы тогда вводили строгие ограничения? Вы видели, сколько людей в понедельник пытались попасть в транспорт! Это все работники критически важных предприятий? У нас локдаун - а люди продолжают вести себя, будто все прекрасно и никакой пандемии нет!", - написал Кличко.





В комментариях к посту Кличко горожане выражают свое несогласие с таким решением мэра: "Весь Киев в пробках потому что люди видят, что власти о них не заботятся ,а людям нужно выживать", "Создали транспортный коллапс в городе своими тупыми ограничениями, еще и вычитываете тут всех", "А что делать онкопациентам и тем, кто на диализе? Им надо в больницу регулярно, иначе никак", "Вы дискриминируете людей по признаку владения автомобилем, то есть по доходам и возможностям".





Напомним, с 5 апреля в Киеве действуют новые карантинные ограничения, согласно которым попасть в общественный транспорт можно только по специальному пропуску. Такие пропуски предусмотрены для медработников, правоохранителей, сотрудников продуктовых магазинов, аптек и стратегических предприятий и работников ЖКХ.

Также мы писали, что по словам представителей КГГА напечатано уже 500 тысяч соответствующих разрешений.