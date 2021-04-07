В четверг, 8 апреля, в Украине в западных регионах, местами в северных областях и в Винницкой области возможен мокрый снег. На Приазовье пройдет дождь. На остальной территории будет сухо. В то же время в четверг начнется потепление, температура воздуха прогреется до +10 градусов.

Об этом рассказал синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Нам надо продержаться еще один денек! Температура воздуха ближайшей ночью в западных и северных областях еще приморозит, ожидается от нуля до -4 градусов. Однако уже завтра днем начнется, хотя и робкое, но все же повышение температуры воздуха +6...+10", - написала синоптик.

По ее словам, ветер ожидается западный, умеренный.

В Киеве в четверг ожидается комфортная погода, осадки маловероятны.

Температура воздуха в столице ночью будет от нуля до -2 градусов, завтра днем потеплеет до +7 градусов до +9 градусов.

"В ближайший уикенд практически везде в Украине атмосфера организует солнце, сухую погоду, а столбики термометров выпрямят спинки до +10...+16", - добавила Диденко.

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