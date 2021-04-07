На днях Владимир Зеленский анонсировал создание Национального плана вакцинации против Covid-19.

Задача от президента - привить большую часть взрослого населения страны до конца 2021 года. Это позволит выработать коллективный иммунитет, который должен остановить коронавирус в Украине.

Позже уточнили, что речь о 70% взрослого населения страны.

Сегодня глава МОЗ Максим Степанов озвучил детали: сколько доз законтрактовано, есть ли на них деньги, какие число граждан нужно прививать ежедневно. А именно - 270 тысяч человек в сутки, что в двадцать раз меньше, чем сейчас.

На основании имеющихся данных "Страна" анализирует, насколько реальна реализация амбициозных планов по тотальной вакцинации до конца года.

Как власти хотят вакцинировать население Украины до конца 2021 года

4 апреля Владимир Зеленский подписал указ, связанный с вакцинацией населения от ковида. В нем президент обязал Кабмин в семидневный срок разработать и утверждение Национального плана вакцинации против Covid-19. С примечанием - "с учетом лучшего международного опыта".

Основополагающая задача от главы государства - охват прививками большинства взрослого населения Украины. Срок - не позднее декабря 2021 года.

Указывается, что Кабмину нужно активизировать переговоры с производителями вакцин. И привлечь "международную техническую помощь".

Министерству здравоохранения Зеленский поручил:

принять безотлагательные действенные меры для поставки в Украину в максимально сжатые сроки необходимого количества вакцин,

обеспечить доступ населения к вакцинации,

провести эффективную информационно-разъяснительную работу.

Министерству иностранных дел - повысить сотрудничество с иностранными государствами и международными организациями по поставке в Украину вакцин.

Сегодня, 7 апреля, состоялось заседание Кабмина, на котором по этому поводу был заслушан отчет главы МОЗ Максима Степанова. Чиновник отчитался о числе законтрактованных доз, назвал конкретных производителей и даты поставок:

- 10 миллионов доз вакцины Novavax (США), старт поставок в июле 2021 года,

- 2 миллиона доз Covishield (Индия), 500 тысяч уже почти использовали, еще 1,5 миллиона доз должны поставить в апреле-мае,

- 2 миллиона доз Sinovac (Китай), 215 тысяч доз уже находятся в Украине,

- 10 миллионов доз Pfizer (США/Германия), поставки в течение года,

- 8 миллионов доз вакцины по глобальному механизму COVAX (разные производители).

В сумме выходит 32 миллиона доз для 16 миллионов взрослых украинцев.

По словам Степанова, проект национального плана определяет минимальное количество прививок, которые может сделать украинская медицинская система. Охватить хотят 70% населения до конца года.

По подсчетам главы МОЗ, выходит почти 6 миллионов прививок в месяц или 270 тысяч в сутки, если кампания продлится без выходных. Чиновник добавил, что мощности украинской медицинской системы готовы к этой задаче.

Важный момент - полной суммы на мероприятие пока нет. По словам Степанова, обратился к Министерство финансов о выделении дополнительных средств на закупку вакцин, сегодня это примерно 6,5 миллиардов гривен.

Всего, напомнил глава МОЗ, в бюджете было запланировано 15,1 миллиард, из них пока получено 4 миллиарда с возможностью дофинансирования.

Удастся ли вакцинировать украинцев до конца 2021 года?

Итак, по словам главы МОЗ, при оптимистическом варианте до конца 2021 года в Украину должно поступить 16 миллионов человекодоз.

Среди провластных лидеров мнений продвигается мысль, что такого числа уколов должно хватить по двум причинам:

поскольку население Украины в действительности меньше официального (порядка 38 миллионов).





часть граждан уже переболели, до конца года вакцина им якобы не нужна, но в коллективном иммунитете они уже принимают участие.

Оба эти утверждения имеют право на существование, хотя и с натяжкой. Например, тем, кто закрыл больничный после ковида сегодня, укол понадобится в октябре или раньше. Поэтому из очереди люди с антителами выпадают временно. Коронавирусом люди могут болеть по несколько раз. Особенно, с учетом новых штаммов вируса.

Есть и другие весомые препятствия к тому, чтобы Национальный план вакцинации против Covid-19 был воплощен в жизнь.

Первое. На сегодняшний день пока не было ни одного случая, чтобы та или иная вакцина от коронавируса была доставлена в Украину в указанный срок. Как правило, поставки задерживаются на месяц-два. В таком режиме ожидания находятся сейчас все страны мира, в том числе Евросоюза, многие из которых не производят вакцину на свой территории.

Потому даты вакцинных траншей от разных производителей следует рассматривать как очень приблизительные. Вероятность, что они вновь будут сорваны, очень высокая. К тому же нет гарантии, что в Украину заедут заранее оговоренные объемы поставок.

По крайней мере, еще ни разу ни одна вакцина не прибыла в том количестве, в котором ее обещали.

Второе. Сегодня министр Степанов четко дал понять, что денег на необходимое число вакцины пока нет. Нужно дополнительное финансирование.

Удастся ли его получить? Неизвестно.

Шестимиллиардный счет, который выставил Степанов на воплощение плана Зеленского, может быть его личной инициативой, не согласованной с Банковой. Как способ заранее оправдать срыв сроков и поставок, если нужные суммы не будут выделены.

Третье. Даже если все сложится с контрактами и поставками, для вакцинации половины населения нужно желание этих граждан.

По данным опросов, прививку от ковида не хотят делать примерно 50% украинцев. Кто-то не верит в эффективность всех на скорую руку сделанных вакцин, кого-то пугает какой-то конкретный производитель.

Убедить десятки миллионов украинцев сделать укол - это отдельная большая проблема власти. И на примере "Ковишилда" видно, что решить ее пока никто не в состоянии: темпы вакцинации по-прежнему очень медленные.

Но главная проблема впереди.

Темпы вакцинации в Украине нужно увеличить в 20 раз

Сегодня Украина занимает 73 место в мире по числу вакцинированных, находится возле таких государств как Венесуэла, Литва, Сальвадор и Казахстан. Сделано 320 тысяч уколов, это 0,73% населения страны.

В среднем в сутки - 12,7 тысяч. Взрослое население страны - от 15-ти лет - насчитывает порядка 38 миллионов человек. 70% от них - это 27 миллионов. Чтобы их такими темпами вакцинировать, понадобится более пяти лет.

Министр Максим Степанов настроен делать 270 тысяч уколов ежедневно, то есть нарастить объемы более чем в 20 раз.

При такой скорости до конца года действительно удастся привить до 27 миллионов украинцев. Хотя из заявлений того же Степанова видно, что законтрактовано только 16 миллионов человекодоз.

При этом такая скорость вакцинации вполне реальная. Близко к приведенному Максимом Степановым показателю сейчас Россия, Франция и Германия. Там делают по 240 тысяч, 251 и 253 тысячи уколов в день соответственно.

Как эти три страны добились таких цифр?

В России приоритетных категорий нет. Записывают всех желающих в удобное время в поликлиники. Прививают по живой очереди повсеместно: начиная от ТРЦ и продуктовых магазинов, заканчивая аэропортами и вокзалами. РФ, в отличие от стран ЕС, производит столько вакцин, сколько ей нужно. Но даже с учетом всех этих факторов на озвученные Степановым 270 тысяч в сутки выйти там пока не удалось.

Во Франции, которая тоже еще не дотягивает до планов МОЗ Украины, массовая вакцинация без выходных продолжается в больницах. Республика задействовала все базовые ресурсы на иммунизационную кампанию, но уже не хватает ни рук, ни профильных центров. Власти бросили клич о наборе волонтеров, которые будут помогать медработникам. К созданию прививочных пунктов подключены военные. Среди прочего, уколы там решили делать на трех стадионах.

В Германии развернуто 440 специальных центров вакцинации, задействовано 70 тысяч домашних врачей. Вакцину вводят пока по строгой очередности приоритетных групп. Пока самая острая проблема в ФРГ - не организация процесса, а нехватка вакцины. Например, Берлинский центр в Трептове, может обслуживать в сутки до 3500 человек, а делает только 600 уколов.

Пока непонятно, как Украина собирается достигать этих масштабов вакцинации. Даже, если все заказанные вакцины прибудут в срок - чего скорее всего не случится.