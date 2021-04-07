Экс-депутат Днепровского городского совета 35-летний Вячеслав Мишалов возглавил список чиновников-держателей криптовалюты. Он задекларировал 18 000 биткоинов, что по нынешнему курсу составляет более 1 млрд долларов.

Об этом сообщает Опендатабот.

По данным ресурса, 652 украинских чиновника в декларациях за 2020-й год задекларировали 46 351 биткоинов, что составляет почти 75 млрд гривен. По состоянию на 16:30 среды, 7 апреля, курс биткоина составляет 56 581,40 долларов за единицу криптовалюты.

"Больше всего криптовалюты записал в декларации бывший депутат Днепровского городского совета Вячеслав Мишалов – 18 000 биткоинов (в эквиваленте это более чем 1 млрд долларов США). Он возглавляет рейтинг чиновников, которые декларировали биткоины два года подряд", - говорится в сообщении Опендатабот.

На второй ступени рейтинга стоит первый секретарь Посольства Украины в Социалистической Республике Вьетнам Петр Ленский, но криптовалюты у него чуть ли не втрое меньше, чем у лидера списка - 6528 биткоинов.

А замыкает тройку депутат Одесского облсовета Александр Урбанский - 5328 биткоинов.

В отчете Опендатабот также отмечается, что криптовалюты в Украине не имеют правового статуса, потому исследовать их происхождение невозможно.

"В теории вы способны задекларировать любую сумму в биткоинах, не приводя никаких доказательств ее фактического существования. Это увеличивает риск финансовых злоупотреблений.

Скажем, заявленные биткоины могут быть в будущем использованы для объяснения незаконных доходов", - говорится в отчете.

Ранее "Страна" писала о том, что биткоину предрекли подорожание до $400 тысяч.

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