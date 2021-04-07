В пятницу, 9 апреля, СНБО продолжит введение санкций на контрабандистов, дополнив санкционный перечень прошлой недели фамилиями тех, кто не вошел в топ-10, но имеет существенное влияние на "рынке контрабанды".

Об этом сообщает ZN.UA

По информации сайта, также санкций СНБО стоит ждать бенефициарам конвертационных центров.

Напомним, в пятницу, 2 апреля, после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины впервые не было традиционного брифинга. Вместо этого, президент Владимир Зеленский записал видеообращение. В нем он рассказал о принятых СНБО решениях.

По словам президента, в связи с решениями СНБО 2 апреля для некоторых физических и юридических лиц наступила "черная пятница". Потому что впервые в истории Украины введены персональные санкции в отношении лиц, которых можно назвать топ-десяткой украинских контрабандистов.

Позже Зеленский заявил, что сожалеет по поводу того, что заседания Совета национальной безопасности и обороны проходят только раз в неделю.

"После каждого пятничного заседания СНБО я жалею только об одном – что у нас не семь пятниц на неделю", - написал Зеленский в Инстаграме.

Как узнали журналисты, санкции ввели против 10 человек, а также против 68 связанных с ними компаний. Отдельно под санкции попали 11 российских компаний и организаций, включая "Россотрудничество".

Ранее глава Верховной Рады Разумков заявил, что санкции СНБО не должны применяться против украинских граждан