Столичная полиция просит граждан помочь установить личность мужчины, которого подозревают в совершении умышленного убийства 3 июля 2017 года в Днепровском районе Киева на улице Флоренции.

В подъезде дома граждане обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Пострадавшим оказался житель этого же дома 1956 года рождения.

"В ходе досудебного расследования полицейские установили, что накануне потерпевший договорился с неизвестным о продаже собственного охотничьего ружья. Через некоторое время после встречи мужчину обнаружили мертвым", - говорится в сообщении.

В тот же день правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

"Сейчас полицейские разыскивают мужчину изображенного на фото, которого обоснованно подозревают в совершении умышленного убийства. Кроме этого правоохранители владеют оперативной информацией о вероятной причастности этого человека к совершению других преступлений на территории Киевской области", - говорится в сообщении.

Полиция просит граждан, которым известны какие-либо личные данные подозреваемого или место его пребывания, немедленно сообщить на спецлинию 102 или по телефону: 067-650-69-23.

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