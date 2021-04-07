Бывший кандидат в президенты Беларуси, лидер оппозиции Светлана Тихановская предложила президенту республики Александру Лукашенко провести переговоры с ним, а также с его представителями.

Об этом сообщается на сайте Офиса Тихановской в среду, 7 апреля.

Пресс-служба лидера белорусской оппозиции представила сценарии и форматы переговоров для мирного урегулирования кризиса в республике.

"Мы готовы принимать участие в таких консультациях без предварительных условий, так как считаем важным, чтобы решения сторонами принимались с пониманием реальных позиций и возможностей сторон, а не только косвенной информации... Мы не ставим каких-либо условий о характере представительства со стороны власти, это может быть, как Александр Лукашенко, так и его представители", - говорится в сообщении.

В Офисе Тихановской заявили, что площадкой для предварительных переговоров может выступить ОБСЕ.

"Учитывая отсутствие доверия между сторонами, площадкой для предварительных консультаций и контактов может выступить ОБСЕ. Контактная площадка в рамках ОБСЕ позволит включить в процесс Россию, позиция которая в настоящее время является главным препятствием к разрешению белорусского политического кризиса", - добавили в сообщении.

В качестве посредников белорусская оппозиция видит только национальные государства, способные влиять на ситуацию. В их числе были названы Россия, Франция, Германия и Швейцария, США.

"Другие страны имеют гораздо меньший интерес к Беларуси (Италия) или находятся в остром конфликте в официальным Минском (Польша, Литва, другие страны Балтии)", - добавили в Офисе Тихановской.

Напомним, по официальным данным, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.

В то же время недавно Светлана Тихановская признала, что протестное движение проиграло, поскольку "потеряло улицы". Из-за этого оно лишилось возможности бороться с режимом Александра Лукашенко.