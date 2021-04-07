Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №4241 о защите должников при урегулировании просроченной задолженности, который ужесточает требования к работе коллекторских компаний.

Об этом сообщила народный депутат "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, которая является инициатором этого проект закона.

"Мой Закон об урегулировании просроченной задолженности 4241 (так называемый "коллекторский закон") только подписан президентом! Отныне никаких угроз, неэтичного поведения, порноколлажей, многочасового автодозвона, взаимодействия с третьими лицами без их согласия - запрещено!", - написала она.

Согласно законопроекту, все коллекторские компании обязаны будут зарегистрироваться в специальном публичном реестре, который будет вести Нацбанк. Финрегулятор будет осуществлять надзор за коллекторами и их действиями в отношении должников, а также рассматривать обращения граждан.

Напомним, в первом чтении законопроект был принят 27 января. Тогда за него проголосовали 355 нардепов. После этого в проект закона были внесены правки.

Во втором чтении парламентарии поддержали документ 274 голосами в марте.

Согласно законопроекту, все коллекторские компании обязаны будут зарегистрироваться в специальном публичном реестре, который будет вести Нацбанк. Финрегулятор будет осуществлять надзор за коллекторами и их действиями в отношении должников, а также рассматривать обращения граждан.

Также документ обязывает банки и финансовые учреждения уведомлять клиентов о привлечении коллекторов при просрочке платежей еще на стадии подписании договора о предоставлении кредита. Кроме того, кредитор будет обязан публиковать информацию о коллекторской компании на своем сайте.

Согласно законопроекту, коллекторы имеют право звонить должнику не больше двух раз в день с автодозвоном в течение 30 минут, только с 9:00 до 19:00 в рабочие дни.