Весна - традиционное время для домашней генеральной уборки. Как быстро и эффективно с ней справиться рассказываем в нашем материале.

Заранее выделите на мероприятие целые выходные. Или же один день, но если у вас будут хорошие помощники. Итак, переходим к правилам уборки.

1) Окна. Нравится или нет, но весной окна придется помыть. И начинать генеральную уборку надо именно с них. Вам понадобится много теплой воды, моющее для пола, швабра (возможно), тряпки и жидкость для зеркал в финале.

Помните, что во время работы с уличной частью вас непременно кто-то должен страховать. Примерно на одно окно под ключ должен уйти один час.

2) Шкафы и балкон - еще одно место, где убирать долго, но необходимо. Работает это так: вынимаете абсолютно все вещи и перебираете их.

Есть золотое правило: если вы не надевали (обували) вещь на протяжении двух лет, то с вероятностью 99% не будете ней пользовать уже никогда. Такие предметы гардероба лучше предложить знакомым, родственникам или отнести в храм - чтобы они продолжали приносить пользу.

Все те вещи, которые вы оставляете себе, нужно постирать, починить, помыть. Чтобы они были полностью готовы для выхода в свет, без запаха залежалости.

Шкаф хорошенько помойте. Чистые вещи распределите на два типа: зимнее и летние. Зимнее отправьте на самые верхние и нижние полки, так как к ним в ближайшие месяцы вы будете обращаться редко. А летние - на средние полки, откуда удобнее всего доставать одежду.

Летние вещи распределите по цветам: белое, цветное, темное. Отдельно - домашняя одежда, для занятий спортом и сна. Чтобы одежда пахла, купите ароматные семечки или специальные саше. Не забудьте в положить в шубы и пальто пакетики от моли.

На балконах и в кладовке тоже нужно навести чистоту. Там традиционно очень много лишнего и все оно должно уйти в мусорный бак. Поближе отложите то, что понадобится весной и летом: банки для консервации, мячи, ракетки, пасхальная корзина.

3) Матрасы и мебель - важнейший элемент генеральной уборки. Намочите их моющими средствами, выбейте от пыли, пройти пылесосом без насадки. Сюда же - все ковры и коврики.

Такая работа физически сложная, поэтому по возможности лучше доверить ее мужчине. На это у него уйдет от трех до пяти часов, в зависимости от объемов.

Минимум один раз в год нужно стирать подушки, одеяла и пледы. Если в домашних условиях это сделать нельзя, то придется отдать в химчистку. Не пренебрегайте этим правилом, чтобы там не развелись клещи.

4) Посуда и холодильник - их нужно помыть с чистящими средствами. Холодильник предварительно нуждается в разморозке. Переберите наполняемость кухонных шкафчиков. Столовые приборы следует почистить со средствами на основе соды.

5) Сантехника - ее следует чистить на предмет плесени. Для этого предварительно надо купить хорошие моющие средства. Не забудьте постирать шторку, которая закрывает ванну. Здесь же проверьте зубные щетки. Если они отслужили вам более года, лучше приобрести новые. Старые мочалки также лучше отправить в мусорный бак.

На этом этапе обязательно прочистите все трубы - и в ванной, и в кухне, от всех засоров.

6) Люстры и потолки - к ним тоже придется добраться. Помните, что много пыли поднимается вверх. Она оседает на кондиционерах, лампах, стенках шкафов. Непременно помойте все это. И такую процедуру лучше повторять не реже одного раза в месяц.

7) Порядок на полках, шкафчиках и в аптечке. Переберите все, что наполняет ваши прикроватные тумбочки и все полочки, в том числе книжные и в ванной. Там вы найдете много ненужного, все это должно уйти в мусорник. При этом то, что вам понадобится в ближайшее время, доставайте поближе. Например, это средства от солнца (проверьте их срок годности), очки, бейсболки и шляпы.

Детям поручите убрать на своих рабочих столах и полках. На передний план можно отодвинуть книги, которые планируете читать в период летних каникул. Если они еще не куплены - посетите вместе книжный магазин.

Очень важно перед началом летнего сезона сделать ревизию аптечки. Туда добавьте:

средство для загара и против ожогов,

жидкости против комаров и клещей,

противовоспалительное,

жаропонижающие,

от диареи и запора,

против отравления,

бинты и вату,

йод и зеленку,

от аллергии,

обезболивающее.

8) Шторы и гардины обязательно должны быть постираны в рамках весенней генеральной уборки. Стирайте в форме: одна штора - один запуск машинки.

После стирки легко погладьте, вешать можете слегка влажными. Если добавите кондиционер, ваши комнаты наполнятся свежим запахом чистоты.

9) Завершающий этап генеральной уборки - это вытирание пыли, в том числе на мелких предметах интерьера; подметание или пылесос, мытье полов. Все нужно вымывать тщательно, в том числе отодвигать диваны и кровати.

Из прихожей все зимние вещи, обувь и сумки - в дальний шкаф, предварительно почистив. Поближе выставьте весенние вещи, в том числе зонты. Если планируете в ближайшее время путешествовать, проверьте, в порядке ли дорожные сумки и чемодан.

10) Приятный бонус. Чтобы ваша уборка удалась на славу, пусть она завершится покупкой пары новых комнатный цветов. Можете побаловать себя также новым пледом, картиной, вазой. На фоне идеально чистой квартиры такие покупки будут еще больше работать глаз.

Если у вас до сих пор нет увлажнителя воздуха, рекомендовано его купить. Он будет кстати к летнему сезону - дышаться в комнатах снанет намного легче, а сон - крепче и здоровее.