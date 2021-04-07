Члены Национальной тарифной комиссии (НКРЭКУ) выписали себе премию по итогу первого квартала 2021 года в размере 50% от должностного оклада, что, согласно их декларациям, составляет от 200 до 250 тыс. грн.

Соответствующее решение было принято единогласно во время заседания в среду, 7 апреля, трансляция которого велась в YouTube.

"По некоторым вопросам оплаты труда: делаем аналогично с предыдущим кварталом", – сообщил глава комиссии Валерий Тарасюк.

В качестве обоснования премий говорится, что они необходимы для "стимулирования высокоинтеллектуального труда, повышения его эффективности, качества и заинтересованности в достижении результатов".

Отметим, что за 4 квартал 2020 года также была утверждена премия в размере 50%. Такое решение закреплено постановлением НКРЭКУ №2490 от 16 декабря 2020 г.

Часть членов НКРЭКУ задекларировали получение этих премий в начале февраля 2021 года. Например, Ольга Бабий получила 208 323 грн, Алексей Магда – 229 440 грн, свидетельствуют данные Нацагентства по противодействию коррупции.

При этом в 2020 году члены НКРЭКУ повысили себе заработную плату в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. Согласно данным НАЗК, члены НКРЭКУ стали самыми высокооплачиваемыми чиновниками в стране.

Напомним, ранее мы писали, что глава ЦИК Диденко получает почти четверть миллиона гривен зарплаты ежемесячно.

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