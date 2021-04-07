Так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин заявил, что ему не хватает крупных городов в Украине, в частности Харькова, Одессы и Херсона, с которыми "было бы легче противостоять Киеву".

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в среду, 7 апреля.

Отвечая на вопрос, почему в 2014 году не удалось образовать так называемые "народные республики" в Харькове и Одессе, но удалось в Донецке, Пушилин ответил, что "силы Украины были брошены на Харьков, а о Донецке в 2014 никто не задумывался, т.к. "у одного олигарха, т.н. "хозяина Донецка" (вероятно, речь идет о Ринате Ахметове - Ред.) якобы все было под контролем"

Также он ответил на вопрос, "почему у других городов не получилось":

"Было много сопредседателей, поэтому СБУ не знала, кого убрать, чтобы обезглавить процесс. А у "Харьковских друзей" было обманчивое ощущение, что нужно возглавить процесс. В итоге у харьковчан было много руководителей, которые друг друга обвиняли в службе на СБУ", - рассказал Пушилин о событиях 2014 года.

В то же время он признался, что ему "не хватает" некоторых городов.

"С "Харьковской народной республикой" нам было бы легче противостоять киевской власти. Нам не хватает Харькова, нам не хватает Одессы, нам не хватает Днепропетровска (имеется в виду Днепр - Ред.), Запорожья, Херсона. Может, еще каких-то других городов", - сказал Пушилин.

Ранее Пушилин заявил, что в случае наступления Киева "ДНР" может не остановиться на своих границах.

Также мы писали, что в "ДНР" не исключили привлечения добровольцев, в случае обострения на Донбассе.