Украинские власти и Верховная Рада по-своему отреагировали на смерть 4-летнего мальчика Владика Дмитриева на неподконтрольной территории Донбасса, в гибели которого в "ДНР" и в России обвиняют Украину. Украинская сторона эти обвинения отвергает.

В парламенте зарегистрирован проект постановления о почтении памяти детей, которые погибли "вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации".

Такст документа пока не опубликован, но его название говорит само за себя. Инициаторами выступают несколько десятков "слуг народа" и депутатов других фракций и групп, среди которых Мария Мезенцева, Сергей Кальченко, Руслан Горбенко, Евгения Кравчук, Александр Юрченко, Евгений Брагар, Елизавета Ясько и другие.

Напомним, гостивший у бабушки под Донецком четырехлетний мальчик погиб при срабатывании взрывного устройства, которое могло быть сброшено с беспилотника.

Также мы сообщали, что ТКГ по Донбассу начала онлайн-заседание, е. Цель - вернуться к полноценному перемирию.