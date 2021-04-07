Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что российское гражданство членов семьи украинского госслужащего, в том числе и супруги главы СБУ Ивана Баканова, представляет угрозу для национальной безопасности Украины.

Об этом он сказал в интервью изданию "Левый берег".

На вопрос журналистов, является ли гражданство РФ у членов семьи госслужащего, по его мнению, угрозой национальной безопасности, Данилов ответил: "Я считаю, является".

После этого журналист напомнил секретарю Совета нацбезопасности и обороны, что у супруги главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова Оксаны Лазаренко есть российский паспорт.

"Вы меня спросили, считаю ли я это угрозой. Я считаю, что это может быть угрозой, если это действительно так", - заявил Данилов.

Напомним, еще в 2019 году Служба безопасности Украины обнародовала заявление главы ведомства Ивана Баканова, в котором он подтвердил наличие у его супруги российского гражданства. Он заверил, что спецпроверка в СБУ не обнаружила никаких ограничений относительно назначения его на должность как и препятствий в предоставлении допуска к государственной тайне.

Также Баканов рассказал, что его жена училась в школе Кривого Рога, после чего поступила в российский ВУЗ и во время распада СССР получила паспорт РФ.

"Замечу, тогда были времена кардинально других отношений между Украиной и Россией. Зато, с 1998 г. она живет и работает в Украине с постоянным видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства", - заявил глава СБУ, добавив, что его супруга не посещала территорию России с 2013 года.

На данный момент неизвестно - оформила ли уже жена Баканова украинское гражданство.

26 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил Кабмину разработать законопроект, которым урегулируется вопрос наличия двойного гражданства у государственных чиновников.