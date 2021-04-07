Договоренности о признании украинских водительских удостоверений в ОАЭ, о заключении которых отрапортовала наша делегация, по итогам визита в Объединенные Арабские Эмираты, на практике не работают.

Напомним: еще в феврале, во время визита президента Зеленского и украинской делегации в ОАЭ, был подписан ряд документов. В том числе, по признанию водительских прав.

Как тогда сообщалось, "отныне туристы смогут со своими правами арендовать автомобиль, а резиденты и люди, которые работают в ОАЭ, смогут бесплатно и без экзаменов обменивать права на местные".

Но, как оказалось, с арендой авто в ОАЭ как раз проблемы.

В арабском подразделении международной прокатной компании Sixt нам сообщили, что украинские права не подходят - нужна так называемая "серая книжечка" - водительское удостоверение международного образца. Только по предъявлению такого документа они соглашаются дать в аренду авто. А об новых договоренностях между Украиной и ОАЭ в компании ничего не слышали.

Эту информацию подтверждают также в украинских международных подразделениях прокатных компаний.

"В ОАЭ можно взять напрокат авто только при предъявлении международного водительского удостоверения. Наши права не подходят", — заявили нам в Europсar.

В украинском Sixt говорят, что этот вопрос сейчас очень актуальный. К ним поступают массовые запросы от граждан, которые планируют путешествие в ОАЭ (это одно из немногих открытых для украинцев сейчас направлений) и хотят арендовать там авто (в ОАЭ прокат машины стоит относительно недорого. за 50-55 долларов в сутки можно взять малолитражку уже без франшизы, правда, нужен залог в 300 долларов).

"Люди слышали о меморандуме, поэтому уточняют - можно ли ехать с украинскими правами. Мы специально связывались по этому поводу а офисом в ОАЭ. Но там ни о каких договоренностях не знают, поэтому требование остается прежним - нужны международные права", — рассказали нам в компании.

Мы запросили информацию о судьбе меморандума в МВД, но ответа - почему он не работает и будут ли какие-то подвижки - пока не получили.

"Это больше для резидентов ОАЭ. Договоренность позволяет заменить водительские права Украины на права ОАЭ без прохождения водительских курсов в Эмиратах. Вступили ли уже в силу эти договоренности, пока не знаю. Но, к примеру, для меня, как резидента ОАЭ, это, конечно, плюс. Компании по аренде авто могут выставлять свои требования по прокату", - пояснил нам СЕО Украинского бизнес-хаба в арабском мире Святослав Дубина.

Но по этому пункту тоже непонятно. Ведь, согласно данным, опубликованным на официальном сайте Главного сервисного центра МВД, Объединенные Арабские Эмираты, согласно Венской конвенции, признают украинское национальное водительское удостоверение еще с 10 января 2007 года. Это значит, что водители могут ездить с украинскими правами в Эмиратах (но на своем, а не прокатном авто) или обменять их на местные. Вопрос - в чем тогда заключается новая договоренность.

Кроме того, власти, рапортуя о договоренности по взаимному признанию прав, говорили именно о туристах, которые "смогут со своими правами арендовать автомобиль" в ОАЭ.

Получается, что эта договоренность на практике не работает.

Кстати, что касается той самой "серой книжечки", то есть, водительского удостоверения международного образца, то в Главном сервисном центре МВД, все же рекомендуют ее получать "для участия в международном движении".

Чтобы оформить такое удостоверение, нужно подать заявку в сервисный центр МВД с данными об украинских правах и личными данными (фамилия, имя, отчество, данные загранпаспорта), фото. Впрочем, придется идти в сервисный центр и отстоять в очереди (при получении нужна подпись). То есть, процедура может затянутся. При этом услуги по получению "серой книжечки" предлагают многочисленные посредники. Им можно передать сканы документов и прийти в сервисный центр уже только, чтобы получить удостоверение (обещают провести без очереди). Ценник на такую услугу - от 1,5 тысячи гривен.

Есть еще один способ взять авто напрокат в ОАЭ - искать компанию, которая закроет глаза на отсутствие документа национального образца. Такие, как говорит Святослав Дубина, есть, если поискать. "Я, к примеру, брал авто на украинские права. если компания хочет заработать, то даст", - говорит Дубина.

Правда, речь идет о мелких местных компаниях, кроме того, они могут заложить риски в ценник и брать больший залог. Да и их поиск может занять время, что мало поодходит для туристов.