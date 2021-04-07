Кабинет Министров Украины разрешил торговать посадочным материалом и работать химчисткам в регионах, которые отнесены к "красным" зонам.

Об этом говорится в постановлении правительства в среду, 7 апреля.

Документ вносит изменения в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

В соответствии с этим на территории регионов, в которых был установлен "красный" уровень эпидемической опасности, разрешается прием посетителей субъектами хозяйствования, которые торгуют в частности "посадочным материалом", а также работа химчисток.

Напомним, ранее "Страна" подробно писала, что еще принял Кабмин 7 апреля.

Также накануне президент Владимир Зеленский подписал закон о выплате восьми тысяч предпринимателям в "красных" коронавирусных зонах.