Сегодня, в 15:00, в онлайн-формате началось экстренное заседание Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу, главная повестка которого - возвращение к соблюдению режима тишины на Донбассе.

Об этом рассказал спикер украинской делегации Алексей Арестович, пишет "Интерфакс-Украина".

"В повестке, в первую очередь, безопасность. Возвращение к суровому соблюдению дополнительного комплекса мер по режиму прекращения огня, который нарушается в последнее время всё чаще и чаще, причём грубо нарушается, с трагическими последствиями. Мы должны вернуться к тому состоянию безопасности, которое было в первые недели и месяцы, после введения 27 июля прекращения огня, когда действительно была тишина и без погибших. Потому что только за вчера и позавчера несколько погибших", - сказал спикер.

Кроме того, на заседании планируют решить вопрос о восстановлении электроэнергии насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода. В результате обстрелов 6 апреля он перестал поставлять воду примерно в 50 населенных пунктов по разные стороны линии разграничения. Ремонт начнется когда стороны предоставят гарантии соблюдения режима тишины под мониторингом миссии ОБСЕ.

Напомним, 5 апреля глава Офиса президента Ермак заявил, что в ближайшее время пройдут трёхсторонние переговоры Зеленского, Макрона и Меркель по Донбассу.

Также мы писали, что в последний день марта лидеры Франции, Германии и России обсудили Донбасс во время телефонных переговоров. Но президент Украины Владимир Зеленский в разговоре не участвовал.