В США полагают, что обострение на Донбассе приведет к разгрому украинских войск, поэтому Киеву не выгодна эскалация конфликта. Полученные ВСУ американские противотанковые ракеты Javelin не помогут изменить положение дел в пользу Киева.

Такое мнение в комментарии Foreign Policу выразил неназванный бывший высокопоставленный чиновник министерства обороны США.

"Украинцам лучше быть в тупике, чем начинать эскалацию и быть разбитыми. Их лучшая игра на Донбассе - это международное давление и ожидание ухода Путина. Уничтожение нескольких танков с помощью Javelin ничего не даст", - сказал бывший чиновник.

По информации источника, Киев по-прежнему опасается эскалации любого конфликта, который может потенциально быть приманкой со стороны Москвы, ведь такая эскалация позволит силам, поддерживаемым Россией, укрепиться на востоке.

Вместо этого Зеленский, скорее всего, будет обращаться к Западу.

Издание также сообщает, что наблюдатели за конфликтом скептически относятся к тому, что Россия планирует новое вторжение в Украину, но они не исключают эту возможность полностью.

Первую партию противотанковых ракетный комплексов Javelin США продали Украине в 2018 году. Комплекс оснащен инфракрасной головкой самонаведения и может работать по принципу "выстрелил и забыл". Поставка комплексов за рубеж проходит после одобрения Госдепа.

Напомним, ранее в Госдепе США обвинили Россию в дестабилизации ситуации в Украине.

Также мы писали о том, что Вашингтон обратился к Москве за объяснениями в связи с передвижением российских войск у границ Украины, но Москва давать разъяснения отказалась.