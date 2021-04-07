На официальном сайте НАТО появилась версия на украинском языке. На данный момент переведена небольшая часть информации на сайте, новости все еще можно прочесть только на английском языке.

Об этом свидетельствует информация на сайте Североатлантического альянса.

Частично переведена главная страница сайта, в основном главные элементы, но с некоторым ошибками. Например в слове "договору" в полном названии организации вместо украинской "у" используется буква английского алфавита "Y".

Новости, публикации и видео на сайте все еще доступны только на английском языке, переведены заголовки во вкладке "Newsroom". Но при переходе по ссылке открывается уже английская версия ресурса. С русской версией сайта НАТО происходит также.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление в Североатлантический альянс - это единственный путь завершения войны на Донбассе.

Также мы писали, что в Германии заявили о том, что дальнейшие шаги навстречу членству Украины в НАТО на данный момент не предусмотрены. В 2021 году Украина является членом-аспирантом НАТО. Это еще не означает, что страну внесли в список кандидатов на вступление, но обозначает ее стремление к членству.