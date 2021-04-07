В среду, 7 апреля, Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-нардепа Семена Семенченко, арестованного по делу о создании частной военной компании, и оставил меру пресечения в виде содержания под стражей без изменений.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Семенченко будет находится в СИЗО до 24 мая. По словам экс-нардепа, он не удивлен такому решению суда.

"Через две недели, если меня оставят под стражей, я обнародую данные по созданию военного формирования, в формировании которого меня обвиняют. Люди которые могут мыслить, понимают, что без одобрения СБУ такое формирование создать невозможно",- заявил Семенченко

Напомним, Семенченко фигурирует в деле о незаконном создании частной военной компании. В конце марта суд арестовал его на 2 месяца без права на залог. Вскоре после заседания Семена Семенченко перевели из больницы в СИЗО СБУ.

Также мы писали о том, что Семенченко на суде 7 апреля развесил в клетке флаг батальона "Донбасс" и предсказал преследование других комбатов.