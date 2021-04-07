Восстановление аэротрафика в Европу может быть отложено на неопределенное время. Предыдущие сроки упрощения правил пересечения границ были намечены на начало июня.

Об этом сообщается на сайте "Украэроруха".

"По поводу возобновления трафика в Европу, давать точные прогнозы по либерализации правил пересечения границ достаточно сложно, учитывая введение строгих ограничительных мер из-за третьей волны коронавируса. Предыдущие сроки по упрощению правил пересечения границ с начала июня могут быть перенесены на неопределенный период", - отметил глава "Украэроруха" Андрей Ярмак.

При этом ожидается сезонное увеличение количества рейсов в воздушном пространстве под ответственностью Украины в период летней навигации, когда начнется туристический сезон.

По данным ведомства, в марте 2021-го украинские авиакомпании выполнили 4603 рейса (это на 5,8% больше по сравнению с мартом 2020 года), а иностранные авиакомпании осуществили 7557 рейсов (меньше на 15,8%).

Ранее "Страна" писала о том, что Канада предупредила авиакомпании страны об опасности полетов над Украиной.

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