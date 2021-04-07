Кабмин утвердил проект распоряжения "Об одобрении Концепции развития крымскотатарского языка". Его планируют перевести на латиницу.

Об этом в ходе заседания Кабмина в среду, 7 апреля, сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Концепцию разработало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В ней описаны пути развития и популяризации крымскотатарского языка на период с 2022 до 2032 года.

Бюджет пока не указан, отмечено лишь, что его подсчитают, а также определятся с источниками финансирования, среди которых, в частности, предполагаются деньги местных бюджетов, средства, "которые будут взысканы с РФ за вред, причиненный вследствие вооруженной агрессии", а также деньги международных партнеров, частного и общественного сектора и др.

Среди планов, прописанных в Концепции - определение численности носителей языка и их локализации и образовательных потребностей, мониторинг текущей ситуации со словарями, учебниками и пр., внедрение регулярного исследования - как украинцы относятся к крымскотатарской проблематике вообще (то есть, как видно, цели не только языковые, но и политические), изучение вопроса как Россия строит политику в отношении крымских татар.

Также обещают издавать новые словари, учебники, методички для преподавания на крымскотатарском, онлайн-платформы, запустить стипендии и гранты для талантливой молодежи и конкурс среди школьников по истории и культуре Крыма и т.д.

Самое важное нововведение - перевод крымскотатарского языка на латинскую графику. До сих пор использовалась как латиница, так и кириллица.

"Страна" подробно писала о том, что еще принял Кабмин 7 апреля.

Напомним, в 2018 году в МИД Украины обсуждали введение в Украине латиницы наряду с кириллицей.

"Страна" писала о том, что писали украинцы об этой идее в социальных сетях.