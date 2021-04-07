Неизвестные в селе Малая Перещепина в Полтавской области нанесли повреждения мемориальному комплексу хану Кубрату. Вандалы подкопали бетонную основу монумента, в результате чего он упал.

Об этом сообщила пресс-служба полиции региона в среду, 7 апреля.

Полиция начала розыск причастных к повреждению комплекса. В данный момент решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 298 (Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса Украины.

В то же время МИД Болгарии осудил акт вандализма. На сайте ведомства призвали найти виновных.

"Мы ожидаем, что компетентные украинские учреждения выявят виновных в этом хулиганстве и привлекут их к ответственности", - заявили в МИД Болгарии.

Хан Кубрат является для болгар одной из ключевых исторических фигур. Именно он считается правителем, объединившим булгарские племена и основавшим в 7 веке так называемую Великую Болгарию.

Напомним, недавно в Луганской области замазали краской памятник добровольцам АТО и написали на нем слово "Ленин".

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