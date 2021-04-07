Украина договорилась о поставках в страну вакцин от Covid-19 от нескольких производителей. При этом первые контракты могут быть полностью закрыты еще до конца весны. Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, у Украины есть контракты на поставки 24 миллионов доз вакцин.

Также министр здравоохранения привел перечень конкретных производителей:

10 миллионов доз вакцины Novavax (поставки стартуют в июле 2021 года);

3 миллиона доз вакцины Covishield (500 тысяч уже почти использовали, еще 1,5 миллиона доз поставят в апреле-мае);

2 миллиона доз вакцины от компании Sinovac (215 тысяч доз уже находятся в Украине);

10 миллионов доз вакцины от компании Pfizer (поставки в течение года);

8 миллионов доз вакцины по глобальному механизму COVAX (разные производители).

Таким образом, Украина может рассчитывать на 33 миллиона доз вакцин.

На видео: Степанов о вакцинах с 14:50

Ранее "Страна" писала о том, что в Киевской области четвертый день не делают прививки от Covid, а вВ столице вчера вакцинировали 1 819 человек.

Также мы сообщали, что Степанов объявил сроки поставки 10 млн доз вакцины Pfizer в Украину.