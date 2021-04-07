В прошлом году в Украине системно нарушались права человека. Страна столкнулась с кризисом в системе здравоохранения, не были решены проблемы семейного насилия и притеснения уязвимых групп, в частности ЛГБТ и ромов.

Об этом сообщается в ежегодном докладе Amnesty International.

Согласно докладу, в пандемию коронавируса в Украине не смогли эффективно предотвратить распространение болезни. Умерли десятки медицинских сотрудников, но не все их семьи получили государственные компенсации.

"По данным Министра социальной политики, более 300 медицинских работников и работниц умерли до 19 декабря, при этом лишь 53 смерти были признаны как такие, которые связаны с профессиональной деятельностью", - говорится в сообщении организации.

Следующей проблемой в Украине назвали то, что территории на востоке страны остались недоступны для многих организаций гражданского общества и гуманитарных организаций. Также на временно неподконтрольных территориях люди сталкивались с жестоким обращением. А ограничение на передвижение через линию соприкосновения "разъединило семьи и повлияло на условия существования и доступ к базовым услугам многих людей".

"Гонения всех, кто выражает любую форму разногласий, в дальнейшем продолжались, в частности аресты, допросы, пытки и другие виды жестокого обращения со стороны де-факто власти, а также заключения, часто в нечеловеческих условиях", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в прошлом году представители властных структур Украины, в частности полицейские, применяли пытки к задержанным. В прошлом году из-за вероятных пыток было зафиксировано 129 уголовных дел, в 59 из них выдвинули подозрения, а 52 закрыли.

Также не было достигнуто справедливости и возмещения для одного гражданского лица - пострадавшего от насильственного похищения, тайного содержания под стражей и пыток со стороны Службы безопасности Украины в период с 2014 по 2016 год, факты которых разоблачила Amnesty International вместе с Human rights watch и обнародовала в докладе "Тебя не существует" в 2016 году.

В 2020 году в Украине были распространены факты домашнего насилия, но зачастую они не получали нужной реакции со стороны государственных органов. Полиция неохотно выдавала срочные запретительные предписания и не хотела или не могла их принудительно выполнить.

"Очень остро стоит и проблема пыток со стороны сотрудников полиции, в частности дело об изнасиловании в Кагарлицком отделении полиции стала показательной для общества, впрочем, не привела к кардинальным переменам. Группировка, пропагандирующих насилие и дискриминацию, продолжали притеснения уязвимых групп, в частности рома и ЛГБТ, а правоохранительные органы ненадлежащим образом реагировали на это, что только больше питало атмосферу безнаказанности за преступления на почве ненависти....Украинская власть должна проделать тщательную работу над ошибками и не допустить их повторения в 2021 году", - резюмировала директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук.

Напомним, в Совете Европы предупредили, что приложения для отслеживания соблюдения карантина могут нарушать права человека.

Также "Страна" анализировала доклад Госдепа США о правах человека в Украине.