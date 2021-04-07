Кабинет министров принял постановление о финансировании создания украинского космического спутника "Сич-2-1".

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 7 апреля.

Изготовлением космического аппарата займется госпредприятие "Конструкторское бюро "Южное" им. Янгеля" за свой счет. На создание спутника предусмотрено 98 миллионов гривен.

Ожидается, что благодаря этому спутнику Украина сможет проводить мониторинг чрезвычайных ситуаций, осуществлять контроль агропромышленности, соблюдения правил недропользования, экологический мониторинг, а также следить за выполнением инфраструктурных проектов, земле- и лесопользования.

Проект планируется реализовать уже в этом году.

Напомним, о том, что Украина построит свой спутник президент Украины Владимир Зеленский заявил в феврале этого года.

А в 2019 году глава государства подписал закон, разрешающий частную космическую деятельность в Украине.