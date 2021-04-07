В Кремле заявили о том, что российские вооруженные силы будут находиться на границе с Украиной до тех пор, пока военное руководство будет считать это целесообразным.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает "Интерфакс".

"Российские Вооруженные силы находятся на территории Российской Федерации, где это признано необходимым и целесообразным. И будут находиться там так долго, насколько это будет признано целесообразным нашим военным руководством и Верховным главнокомандующим", - сказал Дмитрий Песков.

На вопрос, будут ли возвращаться стянутые на границу с Украиной войска в места своей постоянной дислокации, Песков не ответил, так как, по его словам, он не обладает точной информацией "относительно планов дислокации и передислокации войск".

Напомним, главнокомандующий ВСУ сообщил Раде о стягивании российских войск к границам Украины в конце марта.

После этого информацию подтвердили в США. В связи с ситуацией на российско-украинской границе там заявили о "потенциально неминуемом кризисе".

Вашингтон обратился к РФ за разъяснениями по ситуации на границе с Украиной, но Москва давать их отказалась.