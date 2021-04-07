Обострение ситуации в зоне военных действий на Донбассе может негативно повлиять на курс российской валюты - рубля.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не повлияет ли на курс рубля ситуация в Донбассе и проверка боеготовности российской армии.

"Конечно, напряженность вблизи наших границ - это фактор, который скорее имеет негативное эмоциональное воздействие на рынки. К сожалению, это обычная практика. Но еще раз повторю: в целом макроэкономическая ситуация стабильна, предсказуема", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, волантильность рубля отмечалась и раньше. На то были разные причины, в том числе спекулятивного характера. Однако на экономическую стабильность в целом это не влияет.

Отметим, что за последние дни курс рубля опустился как к доллару (уже более 77 рублей за доллар), так и к евро (уже более 92). Эксперты это связывают с

Ранее "Страна" писала о заявлении Кремля, что вступление Украины в НАТО только усугубит проблему на Донбассе.

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