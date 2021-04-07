Украина пока не нуждается в введении тотального локдауна, а некоторые регионы "красной" карантинной зоны показывают динамику снижения заболеваемости.

Об этом на сегодняшнем заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"По некоторым регионам, после введения "красного" уровня эпидемиологической опасности и ответственной работы местных органов, наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавируса", - сообщил глава правительства.

По словам премьера, если такую динамику удастся сохранить, то возможно возвращение "красных" регионов к "оранжевой" зоне.

"Это в очередной раз демонстрирует, что адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране на данный момент нет нужды", - добавил Шмыгаль.

Заявление премьера проанализировал телеграм-канал "Политика страны":

Правительство по-прежнему не видит смысла вводить общенациональный локдаун. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

При том, что ранее он же говорил, что локдаун может быть введён, если число "красных" областей перевалит за 13. Сейчас их 11.

В Кабмине полагают, что рубеж в 13 пересечен не будет.

"По некоторым регионам, после введения "красного" уровня эпидемиологической опасности и ответственной работы местных органов, наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавируса", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Но причины такого оптимизма, судя по всему, не медицинские (антирекорды по смертности говорят сами за себя), а политические - в бюджете нет денег, чтоб платит компенсации всей стране. А остановка сферы услуг и транспорта - это огромные недопоступления в бюджет и провал по экономическим показателям", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что в Раде хотят провести несколько заседаний и уйти на карантин до конца апреля.

Также мы сообщали, что мобильный госпиталь с Прикарпатья перенесли в Хмельницкую область, которая со среды ушла на "красный" карантин.