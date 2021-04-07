Обострение на Донбассе не затухает. Люди гибнут ежедневно - а политики наращивают конфронтационную риторику как в Киеве, так и в Москве, и в Вашингтоне.

Также продолжают стягиваться войска - как к линии разграничения, так и к границе Украины со стороны России. При этом уже вторая экстренная встреча Трехсторонней контактной группы сегодня прошла впустую - стороны не смогли договориться о прекращении огня.

"Предложения Донбасса по снижению напряжения были заблокированы Киевом", - заявил представитель РФ Борис Грызлов по итогам заседания.

О том же, по сути, сказал "Стране" и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. По его словам обсуждение продлилось около шести часов, однако никакого документа по итогу заседания стороны так и не подписали.

"На тексте заявления мы "забуксовали". Российская сторона начала цепляться за всякие мелочи в формулировках - чисто мелочная демагогия. Торговались по отдельным словам, пунктам, комплексу мер. Мы обозначили, что готовы к компромиссу. Предложили оставить бюрократию в покое до момента, пока не перестанут гибнуть люди с обеих сторон. Давайте, мол, сейчас обеспечим прекращение огня, как это было в июле-августе, когда действительно почти полностью прекратилась стрельба. Мы прямо спросили у российской стороны: вы заинтересованы в том, чтобы люди не гибли? Они говорят: ну, мы хотим, чтобы стороны выполняли договоренности… Но мы ведь уже договорились. И так по кругу", - прокомментировал "Стране" Арестович.

Перспективы все это рисует нерадужные. Такого накала предвоенной ситуации не было, пожалуй, с 2015 года.

"Страна" анализирует последние события и заявления вокруг Донбасса и украино-российского конфликта.

Обстановка на фронте

ОБСЕ фиксирует, что за последние дни количество обстрелов по Донецкой области увеличилось почти втрое.

"С вечера 2 по вечер 5 апреля в Донецкой области Миссия зафиксировала 1 424 нарушения режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 594 таких нарушения", - говорится в отчете, который вышел вчера вечером.

В том же отчете - и смерть мальчика Владика Дмитриева в "ДНР", которую на четвертый день после трагедии зафиксировала миссия. Чем поставила точку в спорах, было это или не было.

Судя по карте, которую публикует ОБСЕ, львиная доля взрывов произошла на неподконтрольной территории: они отмечены главным образом за линией разграничения.

Одновременно ОБСЕ фиксирует у обеих сторон высокую концентрацию техники в прифронтовой зоне.

Растет и количество жертв. Штаб ООС только за 6 апреля сообщил о двух погибших - один погиб под обстрелами, второй подорвался на мине. Днем ранее - 5 апреля - от пулевых ранений скончались еще двое военных.

"Только с 26 марта мы потеряли 10 наших военных", - подсчитал в беседе с премьером Канады Джастином Трюдо президент Владимир Зеленский.

В целом из 28 погибших с момента начала летнего перемирия 20 скончались во время нынешнего обострения. И половина из них - за последние две недели.

Параллельно продолжается демонстрация силы и подготовки к войне. В России практически каждый день сливают в сеть видео военных колонн, которые куда-то следуют. Часто на них накладываются патриотические песни вроде "Любэ".

Также начались контрольные проверки боевой готовности вооруженных сил во всех округах, которые курирует лично Шойгу. Идут они также у границ Украины, о чем было отдельное сообщение российского военного ведомства.

В Украине, не скрываясь, ведут танковые и другие учения прямо на Донбассе. А на юге страны объявили сборы территориальной обороны.

При этом есть факторы, которые показывают, что готовность Украины воевать на Донбассе весьма высока.

Как мы уже говорили, сама за себя говорит карта обстрелов, опубликованная вчера ОБСЕ. На ней большинство взрывов зафиксированы на неподконтрольной территории. Кто стреляет первый - неизвестно, но по факту чаще "прилетает" именно "республикам".

Всю эту реальность параллельно комментируют политики.

Политическая обстановка

В повестке Украины, России и "республик" сегодня главный вопрос - обострение на фронте. Противостояние очень явно накаляется. Разберем позиции каждой из сторон.

Украина. В Киеве явно поднимают ставки. Формально говоря о примате дипломатического урегулирования, параллельно идут сигналы об углублении конфронтации.

Вчера Украина заявила, что после карантина отказывается встречаться с коллегами по Трехсторонней контактной группе в Минске - якобы из-за пророссийской позиции Лукашенко. И предложила перенести встречи в Польшу, куда те же представители "ДНР" и "ЛНР" въехать, ясное дело, не смогут.

Как позиция властей Беларуси влияет на ход переговоров - непонятно, ведь Минск в них не участвует, а только предоставляет помещение. Также очевидно, что это не сможет остановить переговоры в данный момент времени, когда они идут удаленно.

То есть речь идет о демонстративном шаге с целью дискредитировать в целом переговоры в рамках ТКГ. И вызвать новую точку разлома - в России и "республиках" явно будут настаивать не прежней локации.

Очень показательно, что Украина внесла это предложение во время военного обострения. Когда вроде бы нужно проявлять сдержанность.

На более высоком уровне власти Украины резко усилили разговоры о необходимости вступления в НАТО. Эту тему поднимает лично Зеленский, который в последние дни звонит в Канаду, Британию и лично генсеку Альянса. Очевидно, чтобы показать поддержку с их стороны в адрес Украины.

При этом получилось не очень. Белый дом уклончиво ответил, что решать должно само НАТО. А Германия прямо заявила, что членство Украины пока на повестке дня не стоит. Учитывая, что ФРГ уже один раз блокировала путь Украины в Альянс (в 2008 году, когда Киеву так и не дали ПДЧ), видимо, позиция немцев на этот счет не поменялась.

Это знаковый момент с точки зрения поддержки Украины в ее вероятном военном конфликте с Россией.

Россия и "республики". Из Москвы в последние пару дней идет огромное количество заявлений о новом обострении. Там говорят, что Киев наращивает группировку войск на Донбассе, и критикуют Запад, что он это поощряет.

Эта риторика адресована в основном к Германии и Франции, которые объективно в новой войне не заинтересованы. То есть идет попытка воздействовать именно на Евросоюз и объяснить ему "деструктивную роль" Украины и стоящих за ее спиной США с их ближайшими союзниками.

Вторая группа сигналов - о готовности к военному сценарию, если он будет навязан.

Начиная уже упомянутой переброской и проверкой войск - заканчивая намеками, что если вмешательство будет неизбежно, то оно последует.

"Мы таких планов (по вмешательству в конфликт в Украине - Ред.) не вынашиваем, нет. Но внимательно отслеживаем ситуацию. Исходя из ее развития будут приняты конкретные меры", - сказал сегодня глава Совбеза РФ Николай Патрушев.

А минобороны России сегодня рассказало о результатах проверки боеготовности сил западного военного округа, который прилегает не к Донбассу, а к другим областям Украины - Харьковской, Сумской и Черниговской. То есть дается намек, что "меры" могут быть по всей границе с Украиной.

"Всего в контрольной проверке в Западном военном округе задействовано более 150 органов управления, воинских частей и организаций Балтийского флота, двух общевойсковых армий, танковой армии, Ленинградской армии ВВС и ПВО, дислоцированных в 26 субъектах РФ", - заявили в минобороны РФ. Там идут целые учения со стрельбой, на которые прибыл командующий округом Александр Журавлев.

Те же самые тревожные нотки звучат от России по вопросу вступления Украины в НАТО. В Кремле уже заявили, что Альянс является "неприемлемой перспективой" для жителей Донбасса. А МИД России сегодня заявил об активности Альянса в Черном море.

"РФ фиксирует наращивание активности вооруженных сил стран НАТО на Украине и в Черном море в непосредственной близости от российских границ", - заявляет ведомство.

То есть мессидж Москвы примерно тот же, что и у Киева: войны мы не хотим, но к ней готовы.

При этом куда более откровенно высказываются в "ДНР". Ее глава Денис Пушилин сегодня выдал целую серию заявлений.

1. Донецк войны не хочет, но если Киев пойдет в наступление, "ДНР" не остановится на своих нынешних границах.

2. Пушилин не исключил "привлечения добровольцев" в случае активизации боев на Донбассе. Понятно, что под "добровольцами" понимаются российские войска.

То есть посыл Пушилина прозрачен: если ВСУ перейдут в наступление, то на помощь "республикам" придет российская армия, а Украина потеряет новые территории.

Запад. Здесь внимания заслуживает "обмен любезностями" между США и Россией. Американцы потребовали у россиян разъяснений по ситуации с Украиной. Но Россия отказалась их давать, сославшись на то, что уже все пояснила.

Также в Москве заявили, что "Вашингтону с его подходами по Украине в Нормандском формате делать нечего". И раскритиковали чиновников США, занимающихся Украиной.

В целом союзные американцам страны обвиняют Россию в эскалации на Донбассе и лишь Европа заявляет, что обе стороны должны прекратить играть мускулами. Но при этом никто не дает Украине военных гарантий, если ситуация выйдет из-под контроля. По крайней мере, гласно их никто не артикулирует. Все отделываются общими фразами.

Но очевидно, что от США не звучит и открытых предостережений к Украине снизить накал конфликта - все они касаются исключительно России.

Что вызывает удивление, кстати, уже в самих американских СМИ самого разного спектра.

Консервативное издание The National Interest предполагают, что США толкают Киев к войне с Москвой - не предоставляя никаких военных гарантий помощи. Что в итоге может закончиться разгромом украинской армии - как было в 2008 году с Грузией.

А влиятельная Foreign Policy пишет, что Украине лучше "остаться в тупике" и ждать ухода Путина от власти, но не воевать с Россией.

"Украинцам лучше быть в тупике, чем начинать эскалацию и быть разбитыми. Их лучшая игра на Донбассе - это международное давление и ожидание ухода Путина. Уничтожение нескольких танков с помощью Javelin ничего не даст", - пишет издание со ссылкой на бывшего чиновника Пентагона.

То есть в обоих публикациях проводится мысль, что Украину в случае войны с Россией ждет разгром и американцы вряд ли помогут.

Перспективы войны

Начнем, пожалуй, с России - поскольку ее действия достаточно показательны.

Очевидно, что планировать нападение, публикуя в каждодневном режиме передвижение своих войск среди бела дня и сообщая о приведении их в боеготовность - это нонсенс.

Опыт боев на Донбассе 2014-2015 годов показывает, что при реальном введении армии это происходило скрытно, в ночное время и "тайными тропами".

То есть действия РФ можно однозначно трактовать как послание Украине - не планировать наступления на Донбассе. Москва показывает, что на это будет дан военный ответ - причем не факт, что только из Ростовской области (о чем говорит активизация и западного военного округа).

Не обязательно, что Россия планирует вторжение на остальную территорию Украины (тут вступает фактор возможной реакции Запада в виде усиления санкций) - но намеки даются однозначные.

Украина тоже не особо скрывает военных приготовлений. Чего также не делают, если хотят реально вести масштабное наступление.

С другой стороны усиление обстрелов, в том числе со стороны Киева, говорит о том, что вероятность конфликта у нас рассматривают на полном серьезе. Причем с элементами наступательных действий со стороны Украины.

Такие мессиджи за последнее время посылались украинским руководством не раз. О готовности ВСУ к атаке и возврату территорий на Донбассе открыто заявлял глава Генштаба Хомчак. Одновременно этот пункт вписали в военную стратегию Украины, принятую недавно. Также Киев ужесточает правила призыва и вводит быструю мобилизацию резервистов.

Официально говорят, что все эти действия последуют лишь в ответ на агрессию и ВСУ сами неподконтрольные территории Донбасса атаковать не будут. Но в условиях постоянных обстрелов на Донбассе и гибели гражданских понятно, что нужный повод найдется всегда.

Характерный момент здесь - эскалация на Донбассе не прекратилась после звонка Байдена Зеленскому. То есть президент США никаких ЦУ по новой остановке огня Украине решил не давать.

И в этом, не исключено, кроется корень проблем нынешнего обострения. За счет которого внешние игроки могут решать свои вопросы по конфронтации с Россией. Например, по остановке того же "Северного потока - 2", строительство которого в случае новой большой войны могут остановить.

Кстати, по этой же причине вряд ли нынешнее обострение нужно России. Терять трубопровод, в который вложены миллиарды долларов, там не собираются. Как и нарываться на новые санкции, среди которых на этот раз может появиться и отключение от системы платежей SWIFT.

Но и военный разгром "республик" в случае наступления ВСУ Россия допустить не хочет.

Поэтому сейчас ее тактика заключается в том, чтобы максимально жестко показать, что в случае наступления Украины РФ, не афишируя открыто свое участие, окажет военную помощь "республикам" и ВСУ будут разбиты. Причем, возможно, с потерей новых территорий.

Одновременно, стягивая войска к украинским границам Москва пытается показать, что в случае крайней необходимости война может не ограничиться Донбассом и иметь фатальные последствия для Украины.

Видимо, в Кремле полагают, что все это позволит предотвратить наступление ВСУ на Донбассе.

Кто кого "пересидит" в итоге в этой войне нервов - пока вопрос открытый.