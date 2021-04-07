"Глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что так называемая "республика" может не остановиться на своих нынешних "границах". По его словам, если Киев пойдет в наступление варианты развития событий могут быть разными.

Об этом Пушилин заявил на пресс-конференции в среду, 7 апреля.

"Война страшна во всех проявлениях, и мы это знаем... Мы сделаем все возможное, чтобы большой войны не началось, но если Украина сделает этот шаг, где мы остановимся - никто не скажет", - сказал он.

Кроме того, Пушилин рассказал, что "военные ДНР" обучаются не только обороняться, но и наступать. На данный момент рассматриваются разные варианты решения событий.

Телеграм-канал "Политика страны" прокомментировал заявление Пушилина.

"Глава ДНР" Денис Пушилин выдал целую серию заявлений:

1. Донецк войны не хочет, но если Киев пойдет в наступление, "ДНР" не остановится на своих нынешних границах.

2. Пушилин не исключил "привлечения добровольцев" в случае активизации боев на Донбассе. Понятно, что под "добровольцами" понимаются российские войска.

То есть посыл Пушилина прозрачен: если ВСУ перейдут в наступление, то на помощь «республикам» прийдет российская армия, а Украина потеряет новые территории", - говорится в сообщени.

Напомним, ранее Пушилин заявил, что на Донбасс желают поехать добровольцами депутаты Госдумы РФ.

Также мы писали, что по мнению Пушилина Киев готовится возобновить военные действия на Донбассе.