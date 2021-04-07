Пушилин заявил, что в случае наступления Киева "ДНР" может не остановиться на своих границах
"Глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что так называемая "республика" может не остановиться на своих нынешних "границах". По его словам, если Киев пойдет в наступление варианты развития событий могут быть разными.
Об этом Пушилин заявил на пресс-конференции в среду, 7 апреля.
"Война страшна во всех проявлениях, и мы это знаем... Мы сделаем все возможное, чтобы большой войны не началось, но если Украина сделает этот шаг, где мы остановимся - никто не скажет", - сказал он.
Кроме того, Пушилин рассказал, что "военные ДНР" обучаются не только обороняться, но и наступать. На данный момент рассматриваются разные варианты решения событий.
Телеграм-канал "Политика страны" прокомментировал заявление Пушилина.
"Глава ДНР" Денис Пушилин выдал целую серию заявлений:
1. Донецк войны не хочет, но если Киев пойдет в наступление, "ДНР" не остановится на своих нынешних границах.
2. Пушилин не исключил "привлечения добровольцев" в случае активизации боев на Донбассе. Понятно, что под "добровольцами" понимаются российские войска.
То есть посыл Пушилина прозрачен: если ВСУ перейдут в наступление, то на помощь «республикам» прийдет российская армия, а Украина потеряет новые территории", - говорится в сообщени.
Напомним, ранее Пушилин заявил, что на Донбасс желают поехать добровольцами депутаты Госдумы РФ.
Также мы писали, что по мнению Пушилина Киев готовится возобновить военные действия на Донбассе.