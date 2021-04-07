"Глава" так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин прокомментировал недавнее заявление о том, что некоторые депутаты Госдумы России готовы поехать добровольцами на Донбасс.

Об этом "глава ДНР" рассказал в ходе пресс-конференции в среду, 7 апреля.

Пушилин сказал, что необходимости в мобилизации нет, так как в "ДНР" есть мужчин, которые прошли боевые действия и не находятся в рядах "народной милиции". В то же время, по его словам, многие из них начали интересоваться точками сборки. Пушилин добавил, что поступает много запросов от добровольцев из РФ и других стран.

"...Я говорил, и это не шутка, у нас есть как минимум два депутата, которые с нами - Козенко и Казбек (вероятно, имеются в виду Казбек Тайсаев из КПРФ и Андрей Козенко из "Единой России" - Ред.) - депутаты Госдумы, которые сказали, что если что-то начнется будут готовы взять в руки оружие", - сказал он.

Пушилин добавил, что "по мере повышения градуса со стороны ВСУ" будут реализовывать планы по работе с добровольцами.

"Если Украина на что-то решится, тогда будут вносить корректировки в планы. Поэтому идет проверка всех бомбоубежищ и поставлены другие задачи для ответственных ведомств", - сказал он.

Ранее Пушилин заявил, что Киев готовится возобновить военные действия на Донбассе.

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