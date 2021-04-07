Электричка, следующая маршрутом "Днепр-Кривой Рог" протаранила выехавший на рельсы полицейский автомобиль. Инцидент произошел 6 апреля в районе Верховцево на Днепропетровщине.

По предварительным данным, водитель полицейского ВАЗа выехал на переезд, не убедившись в безопасности движения. По словам помощника машиниста, этот переезд не охранялся и на нем имеется только звуковая сигнализация.

К счастью, при столкновении никто не пострадал. А вот электричка и автомобиль получили повреждения. В частности, у пригородного поезда согнута лестница подъема на крышу в кабине машиниста, поврежден тормозной цилиндр, а у авто полиции разбита передняя часть, восстановлению он не подлежит.

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