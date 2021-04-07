Кабмин 7 апреля традиционно начался с темы коронавируса. Премьер-Министр Денис Шмыгаль отметил, что в некоторых красных регионах за счет усилий местных властей ситуацию удалось стабилизировать (где именно, он не уточнил), и даже возможен их возврат в оранжевые зоны. Но в других ситуация остается сложной. Вместе с тем, национального локдауна пока не планируется, - заверил Шмыгаль.

Он также коснулся темы вакцинации. На выполнение указа президента и решения СНБО, Минздрав уже разработал новый план вакцинации, который Кабин принял. В МОЗе подсчитали, что, чтобы вакцинировать до конца года 70% взрослого населения, нужно ставить по 6 млн вакцин в месяц или 270 тысяч в день. Будет ли реализован этот график, с учетом того, что пока темпы вакцинации крайне низкие - вопрос открытый.

Что касается поддержки людей и бизнеса в локдаун, то на сегодняшнее заседание правительства вынесли соответствующий проект Кабмина. По-сути, он списан с порядка, по которому уже выплачивали по 8 тысяч гривен в прошлый раз: заявки нужно будет подавать через "Дию", оплата будет идти на банковскую карту. Правда, в Кабмине не уточнили, удастся ли избежать проблем, что уже были, когда "Дия" постоянно висла, коды путались, а получить "добро" на выплаты с первого раза удалось далеко не всем претендентам.

"Страна" разбиралась, что еще принял Кабин 7 апреля.

Планы по вакцинации

Министр здравоохранения Максим Степанов подбил баланс по вакцинации. По его словам, законтрактовано 24 млн доз, в том числе, 10 млн "Новавакс" (будут в июле), 2 млн "Ковишилд" (вторая партия 1,5 млн ожидается в апреле-мае), 2 млн "Синовак", 10 млн "Пфайзер". С учетом 8 млн доз от Covax, будет 32 млн доз, чего хватит для вакцинации большинство взрослого населения страны уже до конца 2021 года.

Но нужны деньги. Степанов оценил текущие дополнительные потребности в 6,5 млрд гривен. В бюджете на вакцины заложили лишь 4 млрд гривен. Всего же на вакцинацию может понадобится 15,1 млрд.

Вопрос также в темпах вакцинации. Пока они крайне низкие. Как сообщил Степанов, чтобы вакцинировать 70% населения до конца года, нужно делать по 6 млн доз в месяц или по 270 тысяч в день (сейчас разброс суточной вакцинации от 270 прививок в день до 15 585). Как заявил министр, тут нужно подключать местные власти, так как МОЗ в ручном режиме не сможет управлять тысячами медбригад в регионах. Также министр сказал, что нужно "убедить 70% взрослого населения страны сделать вакцины".

Кстати, по поводу вакцин на Кабмине возникла перепалка. Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко поинтересовался, почему в Украине делается так мало тестов и вакцин и почему мы вышли на первое место в Европе по смертности от ковида.

На что Шмыгаль ответил, что это "не вопрос повестки дня", а сам Степанов посоветовал депутату "задавать вопросы своему Петру Алексеевичу", напомнив, что Порошенко назвал индийскую вакцину "г*вном", спровоцировав тем самым сложности с поставщиками.

Деньги для космоса

Кабмин дал добро на продолжение работ по созданию украинской космической системы "Сич-2-1" (ее задачи - дистанционное зондирование с космоса), Напомним: над этой системой КБ "Луч" начало работать еще в 2013 году. В 2015 году конструкторское бюро обязалось провести работы за свой счет, выделив на эти цели 98 млн гривен, а Государственное космической агентство должно было предусмотреть средства на подготовку наземного сегмента, страхование системы и запуск космического аппарата.

В 2018 году система "Сич-2-1" была включена в европейскую программу Copernicus. Но на сегодняшний день космическая система не готова к эксплуатации, хотя уже на декабрь 2021 года намечен ее запуск. Для завершения работ понадобилось постановление Кабмина. Согласно ему, на финансирование финальной стадии по "Сич-2-1" пустят неизрасходованные средства кредита, привлеченного под создание ракетного космического комплекса "Циклон-4".

В красных зонах заработают химчистки и продавцы семян

В Украине изменили ряд правил, связанных с карантинными ограничениями.

Во-первых, в "красных" зонах теперь разрешено продавать садовый материал (то есть, могут работать центры ландшафтного дизайна, а также магазины, торгующие семенами и растениями, в том числе, "Эпицентр").

Во-вторых, могут работать прачечные и химчистки.

В-третьих, изменили правила пересечения государственной границы в период эпидемии. Согласно новому постановлению Кабмина, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в нашей стране (кроме детей до 12 лет), при въезде с «красных зон» должны будут сдавать тест ПЦР или сидеть 14 дней на самоизоляции. То есть, для них устанавливаются такие же правила, как и для граждан Украины. Не сдавать тесты и не сидеть на самоизоляции смогут водители и пилоты, лица, ввозящие в страну стволовые клетки для трансплантации.

В случае отсутствия отрицательного теста, иностранцы должны будут установить на мобильный телефон приложение "Вдома", а в случае, когда это невозможно (скажем, нет мобильного телефона), приезжим предложат обсервацию. Правда, где она будет проходить и нужно ли за нее платить, в постановлении не указано.

Дотации на гречку и картофель

Отечественным аграриям пообещали государственную поддержку. В новом постановлении Кабмина указано, что на дотации могут рассчитывать несколько категорий сельхозпроизводителей.

Во-первых, аграрии, выращивающие гречку. Им станут платить по 3,5 тысячи за гектар посевов. Цель - обеспечить стабильное производство, с которым в Украине в последние несколько лет большие проблемы. К примеру, в 2020 году гречки собрали только 104 тысячи тонн при ее потребностях в 131 тысячи тонн. Наша страна активно импортирует гречку, а даже при этом цены на нее космические - 40-50 гривен за килограмм. В Кабмине отмечают, что на сегодня производство гречки является убыточным. Скажем, в прошлом году ее рентабельность ушла в минус почти на 18%. Ситуацию рассчитывают исправить как раз за счет дотаций. Есть ограничение по дотации - не больше чем на 50 гектаров для каждого хозяйства.

Во-вторых, бюджетные деньги (60 млн гривен) дадут под картофель. Его промышленное производство в Украине составляет всего 2%, остальное выращивают хозяйства населения. Кроме того, более трети урожая ежегодно пропадает, так как нет качественных хранилищ. Деньги пойдут на частичную компенсацию покупки семян картофеля и строительства хранилищ.

В-третьих, будут поддерживать органическое производство. В этом сегменте работает 617 производителей, а расходы на выращивание "чистой" продукции достаточно высоки.

Только на сертификацию "зеленого" хозяйства нужно до 100 тысяч гривен год. Для компенсации затрат фермерам обещают 50 млн гривен. Этих денег, как указано в пояснительной записке, хватит на компенсации по 6 тысячам гектар угодий и 3 тысячам голов крупного рогатого скота, а также на сертификацию 500 производств.

В-четвертых, 50 млн гривен выделят на поддержку страхования сельхозпродукции (часть государства - 450 гривен за гектар)

В -пятых, планируется возмещать потери посевов вследствие разного рода природных катаклизмов (засухи, затопления и пр). Бюджет по этой программе - 240 млн. За каждый гектар потерянной продукции станут платить по 4668 гривен.

В-шестых, 50 млн дадут под производство сельхозкультур на мелиоративных землях. Это будет частичная компенсация затрат на капельное орошение (вернут до 50%)

Общее финансирование по программе поддержки агросектора составит 500 млн.

Зарядка в парках

Правительство начало развивать тему по организации досуга украинцев в парках. Еще в прошлом году была принята программа "Активные парки - локации здоровой Украины", но никаких подробностей до этого времени не было.

Согласно постановлению Кабмина, в парках гражданам предложат "двигательную активность" - будут привлекать для этого "специалистов в области физкультуры и спорта" и "выдающихся спортсменов", - отмечается в пояснительной записке. По всей видимости, речь идет о групповых тренировках на открытом воздухе, в которых смогут участвовать все желающие.

Также предусмотрена установка в парках и скверах тренажеров, прокат спортивного инвентаря и консультации по "двигательной активности".

Впрочем, получит ли эта инициатива дальнейшее продолжение- пока неясно. Ведь финансировать ее предлагается из вечно пустых местных бюджетов и внебюджетных средств, то есть, в деньгами могут возникнуть проблемы.

"Укрытию" прописали схему

Кабмин прописал порядок использование средств по проекту системы обращения с радиоактивными отходами и реконструкции объекта «Укрытие». сама программа была утверждена в начале 2021 года, но она так и не начала работать, так как не было процедуры финансирования.

Распорядителем бюджетных средств определено Министерство окружающей среды, а распорядителем второго уровня - Госагентство зоны отчуждения. Прописаны правила проведения тендеров товаров и услуг и принятию в эксплуатацию объектов, а также по отчетности за использование средств.

"Черномор" на приватизацию

Фонд госимущества продолжен расширять список объектов, готовящихся на приватизацию. Кабмин внес изменение в свое постановление от 2016 года, которым передавалась в управление ФГИ туристическая база с Скадовске на берегу Азовского моря «Черномор». В нем не была предусмотрена приватизация объекта, что, как заявили в Фонде, "ограничивает их в эффективном управлении имуществом".

Теперь "Черномор" можно как сдавать в аренду, так и выставить на продажу.

Новые люди на Большой окружной

В истории со строительством Большой окружной в Киеве, о которой "Страна" уже писала, наметились подвижки. Правда, пока организационные.

Кабмин изменил состав рабочей группы, которая будет курировать реализацию этого, без преувеличения, эпохального объекта. Ведь эпопея с Большой окружной длиться уже больше десяти лет, проекты по этому объекту постоянно меняются, но вот до практической реализации дело так и не дошло.

Как переписали список рабочей группы. В основном, откорректировали названия должностей, что связано с переименованием ряда министерств и ведомство (скажем, вместо зама министра регионального развития, строительства и ЖКХ - замминистра развития общин и территорий и т.д). Но появились и новые участники, в частности, включили главу Госгеокадастра, первого зама начальника департамента патрульной полиции Нацполиции. Будет и человек от Михаила Саакашвили - в список добавили координатора Национального совета реформ.

Поможет ли это как-то в строительстве Большой окружной — покажет время.

Укрзализницю поделят, а на выхлопы введут налог

Кабмин утвердил план реализации Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года.

К примеру, до 2022 года собираются адаптировать под стандарты ЕС транспортную статистику и сформировать систему отчетности государственных транспортных предприятий.

Также продолжиться сотрудничество со Словакией и Венгрией по пропускным пунктам на границе. В следующем году обещают запустить систему по онлайн-бронированию очереди на границе.

Пункты пропуска на западной границе хотят модернизировать уже до конца этого года.

В следующем году собираются пустить в ход польские кредиты под капремонты пунктов пропусков и дорог к ним (Яворов-Грушив, Грушив-Немиров, Червоноград-Рава-Руская и др).

Такой же кредит, но от Венгрии, также планируют начать осваивать с 2022 года.

На водном транспорте хотят создать новую компанию, курирующую речные транспортные маршруты, а в государственных портах (Южный, Черноморск, Мариуполь) - создать набсоветы.

По ж/д транспорту планы на этот год — структурные преобразования в "Укрзализнице" — создание бизнес-вертикали по направлениям (пассажирское, грузовое и пр). Что важно — планируется предоставить доступ к рынку ж/д перевозок частных перевозчиков. Уже в этом году внедрят процедуру лицензирования и сертификации перевозчиков.

В следующем году обещают электрифицировать отдельные участки железной дороги (Ковель- Володимир-Волынский- Изов-госграница), а также запустить эксперимент по екроколее по направлению Румынии и Словакии.

По авиа есть планы реконструкции аэропорта "Одесса" со строительством новой взлетно-посадочной полосы, аэродрома "Житомир".

Ну и масса планов по дорогам — будут новые ремонты в направлении Одессы, Тернополя, Черновцов, Чопа и др. То есть, "Большое строительство", судя по всему, в ближайшие годы продолжится.

Также в Мининфраструктуры есть большие планы по зарядным станциям для электромобилей (от определения оператора таких станций до создания интерактивной карты). Будут и другие движения в направлении зеленых технологий. Так, в 2022 году обещают систему дорожных сборов, которую привяжут к уровню экологичности авто.

Нафтогазу снизят процент

Кабмин согласовал новый договор между "Нафтогазом" и Общадбанком по кредиту от 2009 года почти на 2 млрд.

Он в свое время привлекался для расчетов за газ, который закачивался в наши подземные хранилища.

НАК и Ощадбанк договорились о снижении кредитной ставки по этому займу - с 16,5% до 12% годовых. Договоренности будут действовать полгода (183 дня).

Энергорынку утвердили убытки

Правительство согласовало финансовый план государственного предприятия "Энергорынок" на этот год. Основной посыл - "Энергорынок" (оптовый покупатель электроэнергии) будет и дальше работать на долги прошлых периодов, а источником расчетов станут пени и штрафы с контагентов и платежи от должников, если они будут поступать.

На этот год не предусмотрено получения прибыли госпредприятием. Более того, планируется убыток почти в 450 млн гривен. Выплаты предприятия в бюджет составят 78 млн гривен. Для сравнения: еще в 2019 году "Энергорынок" был прибыльным (467,1 млн гривен).

В прошлом году долги уже были, но Рада поддержала мораторий на банкротство предприятия.

Интересно, что для ГП "Гарантированный покупатель", которое также работает на рынке электроэнергии (в частности, курирует зеленую генерацию), Кабмин утвердил финплан с чистой прибылью в 6 млн гривен и выплатами в пользу государства в 185 млн.

Концепция для крымско-татарского языка

Кабмин утвердил концепцию развития крымско-татарского языка. Бюджет пока не указан, отмечено лишь, что его подсчитают, а также определятся с источниками финансирования, среди которых, в частности, предлагаются деньги местных бюджетов, средства, "которые будут взысканы с РФ за вред, причиненный вследствие вооруженной агрессии", а также деньги международных партнеров, частного и общественного сектора и др.

Среди планов, прописанных в Концепции - определение численности носителей языка и их локализации и образовательных потребностей, мониторинг текущей ситуации со словарями, учебниками и пр., внедрение регулярного исследования - как украинцы относятся к крымско-татарской проблематике вообще (то есть, как видно, цели не только языковые, но и политические), изучение вопроса как Россия строит политику в отношении крымских татар.

Также обещают издавать новые словари, учебники, методички для преподавания на крымско-татарском, онлайн-платформы, запустить стипендии и гранты для талантливой молодежи и конкурс среди школьников по истории и культуре Крыма и т.д.

Самое важное нововведение - перевод крымскотатарского языка на латинскую графику. До сих пор использовалась как латиница, так и кириллица.