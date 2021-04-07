Президент Украины Владимир Зеленский собирается посетить зону боевых действий на Донбассе, где в последнее время накалилась обстановка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

По предварительным данным, визит президента в зону проведения ООС ожидается в 8 или 9 апреля. Вместе с Владимиром Зеленским на Донбасс якобы отправится и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, в конце марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил о стягивании российских войск к границе с Украиной. Эти данные подтвердило и Европейское командование вооруженных сил США, объявив о "потенциально неминуемом кризисе".

Ранее "Страна" писала о том, что накануне на Донбассе погибли двое бойцов ВСУ, один попал под минометный огонь, второй подорвался на автомобиле.

Также мы сообщали, что миссия ОБСЕ подтвердила смерть мальчика от взрыва на Донбассе.