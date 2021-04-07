Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) и бывший президент Украины 87-летний Леонид Кравчук рассказал, что держит оружие около кровати на случай нападения врагов.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", фрагмент видео публикует Telegram-канал "Политика страны".

Журналист Дмитрий Гордон спросил Кравчука, не изменил ли он привычке хранить у кровати оружие.

"У меня? Почищенное, готовое (оружие у кровати - Ред.). Более того, у моей охраны, у нее есть "пристреленные" места из моего дома: с балкона, из других мест. Я им говорю: "Парни, если будет какая-то неприятность, не играйтесь, не бегайте. Я далеко не вижу, но тень увижу. А стреляю я хорошо. Могу случайно подстрелить. Я говорю: я буду стрелять до последнего - пока у меня будут держать руки оружие, пока буду видеть врага. Я его, сукиного сына, к себе на порог не приглашал - он пришел сам. Я его убью, как только он появится. Что будет дальше - меня уже не интересует, но я его убью", - сказал Кравчук.

После этого Гордон решил уточнить, использует ли Леонид Кравчук свое оружие, "если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами".

"Использую обязательно. Я был в прошлом году на охоте. 150 метров. Никто не поверил. С первого выстрела - нет. То есть я к чему вам говорю. Предупреждаю всех врагов - своих, которые хотят прийти ко мне на свидание, они лучше пусть обходят мой дом. Потому что кроме охраны, у меня есть своя собственная охрана - я сам себя охраняю", - сказал Леонид Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук обещал, что Украина не пойдет войной на неподконтрольные районы Донбасса. По его словам, Киев настроен только на мир.

Также мы сообщали о росте напряженности на Донбассе и перемещения войск РФ к границам Украины. В России отказались давать пояснения по этому поводу.