Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении в получении $100 тысяч взятки двоим адвокатам. Один из них является братом главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Об этом Венедиктова сообщила в Facebook в среду, 7 апреля.

"Буквально час назад я подписала уведомление о подозрении двум горе-дельцам, которые называют себя адвокатами. Они предоставляли, как им казалось, адвокатские услуги, однако, по мнению детективов НАБУ и прокуроров САП, с которыми я полностью согласна, такая правовая помощь - прямая дорога на скамью подсудимых", - написала генпрокурор.

Венедиктова напомнила, что вчера при получении $100 тысяч с целью якобы дальнейшей передачи этих средств судьям ОАСК сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины были разоблачены двое адвокатов.

"За эти деньги "адвокаты" обещали ликвидатору общества помочь вынести "удобное" судебное решение, но получилось "как-то неудобно". У одного из адвокатов, который является братом главы ОАСК, во время проведения следственных действий были обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств: $80 000 (часть неправомерной выгоды); $3 млн 700 тыс; 840 тыс.евро; 20 тыс. фунтов стерлингов 230 тыс. грн", - добавила генпрокурор.

Вчера глава ОАСК Павел Вовк отреагировал на обыски в суде, заявив, что действия правоохранителей являются провокацией, а его брата используют "для сведения личных счетов".

"В помещении суда в нескольких кабинетах сегодня действительно проходило два обыска. Сенсаций не нашли, просто изъяли какое-то дело, неоконченное рассмотрением. (...) Никакого отношения к сегодняшним провокациям ни ОАСК, ни я, как его глава, не имеем. Мне, несомненно, жаль, что среди задержанных адвокатов называют имя моего брата. Его, очевидно, просто используют как "расходный материал" для сведения личных счетов", - написал Вовк в Facebook.

Еще до подписания Венедиктовой уведомления о подозрении Вовк называл оценку событий со стороны Офиса генпрокурора "сдержанной и взвешенной".

"Убежден, что, как и во всех предыдущих "громких" делах НАБУ, здесь нет правовых оснований, надлежащих доказательств и перспективы", - резюмировал глава ОАСК.

Напомним, обыски в ОАСК проходили вчера, 6 апреля. Тогда брата судьи Павла Вовка задержали со взяткой. Сам председатель суда заявил, что это попытка НАБУ захватить суд.

Ранее судье Павлу Вовку инкриминировали правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.