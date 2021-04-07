Светлана Чаус, супруга экс-судьи Николая Чауса, которого 3 апреля похитили в Кишеневе, заявила, что просила своего мужа отказаться от дела Геннадия Корбана.

Об этом она написала в Facebook.

В комментариях под одним из ее постов Светлане Чаус напомнили о деле Корбана, судьей по которому был ее супруг.

"Было страшно и больно, что в нашем государстве не соблюдена защита прав и свобод каждого человека! Я со слезами просила, чтобы мой муж отказался от этого дела. Ему все это было тоже непросто. Но, видимо, было серьезное указание. Я так понимаю, у него не было выхода... Другого объяснения нет", - написала Светлана Чаус.

Напомним, речь о деле, которое велось против Геннадия Корбана в 2015-2016 годах. Его обвиненяли в похищении депутата Верховной Рады, бывшего председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины Сергея Рудика в 2014 году. В мае 2016 года он заключил мировое соглашение с потерпевшим и его приговорили к условному сроку (1,5 года), после этого Корбан выехал из Украины и вернулся только в 2017 году.

Также мы писали о том, что Геннадий Корбан выиграл в ЕСПЧ дело против Украины. Были признаны нарушения Европейской конвенции по правам человека сразу по нескольким пунктам. В том числе - по факту участия Корбана в затяжном ночном заседании после операции.