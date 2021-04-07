Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал "Стране", что Верховная Рада вероятней всего снова может уйти на карантин, но перед этим проведёт плановое заседание и несколько внеочередных.

"Мы говорим о том, чтобы во вторник (13 апреля - Ред.) состоялось плановое задание Рады, на котором скорее всего будет продолжаться рассмотрение по земельному закону. После этого - провести несколько внеочередных заседаний. Почему несколько? Потому что заседание может созывать президент, депутаты или одно из может созвать согласительный совет, что касается смены графика Рады. Само изменение графика обсуждается, так как понятно, что работать и держать вокруг Рады тысячу людей, когда в Киеве локдаун и транспортные проблемы - не очень корректно. Сейчас это нарабатывается и до конца дня будет информация, как это все будет происходить. Пока все выглядит так: в понедельник согласительный совет, во вторник плановое заседание, несколько внеочередных, на одном из которых решится вопрос об изменении графика. Рада снова может уйти на карантин - это один из вариантов", - рассказал Корниенко.

По его словам, если ситуация с пандемией нормализуется, то в последнюю неделю апреля депутаты возобновят заседания Рады.

"Обсуждается, чтобы на следующей неделе со среды по пятницу был карантин, а по календарному плану у нас ещё будет последняя неделя апреля. Если у нас все в порядке будет с локдауном и ситуация пойдёт на спад, то последнюю неделю апреля - стоит поработать в зале. Уже много вопросов накопилось", - сообщил Корниенко.

Напомним, Верховная Рада отменила очередные пленарные заседания, запланированные на время локдауна в Киеве. Таким образом, нардепы с 20 марта до 13 апреля ушли на карантин, однако во время более, чем трехнедельного перерыва внеочередные пленарные заседания Рады могут проводить.

Между тем Рада 30 марта собралась внеочередное заседание. На нем обсуждал погромом на Банковой, который устроили сторонники радикала Сергея Стерненко. Также нардепы проголосовали за помощь в 8000 гривен пострадавшим от локдауна. Кроме того, Рада назначила проведение выборов мэра Харькова на этом заседании и приняла ряд других законопроектов.