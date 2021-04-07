Киевский апелляционный суд в среду, 7 апреля, в 11:00 начал рассмотрение апелляции защиты экс-нардепа Семена Семенченко, арестованного по делу о создании частной военной компании. Заседание проводят в открытом режиме.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Перед началом суда, Семенченко обратился к командирам добровольческих батальонов.

"Хочу сказать одно, что те командиры добровольческих подразделений, которые сейчас при теплых креслах, которые считают, что схватили бога за бороду, и считают, что они живут в Украине, которая движется в украинском направлении, пусть посмотрят на этот флаг. Вспомните, какие флаги здесь висели до меня. Придет время и здесь будут висеть ваши флаги. Так уже было в истории, когда люди не могли договориться между собой и каждый защищал не идею, а кресло. Мы это переживем и выдержим, а вот переживете ли вы, вопрос", - заявил подозреваемый и повесил флаг батальона "Донбасс" в своей клетке.

Также на заседание приехали около 20 человек, которые хотят выступить поручителями и взять Семенченко на поруки.

Напомним, Семенченко проходит по делу о незаконном создании частной военной компании. Суд арестовал его на 2 месяца без права на залог. Вскоре после заседания суда он был госпитализирован.

Уже 3 апреля стало известно, что Семенченко перевели из больницы в СИЗО СБУ.

Вчера жена подозреваемого Наталья Московец обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить юриста из Офиса президента на апелляционное заседание по его делу.