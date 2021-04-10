В субботу, 10 апреля, начинается 28-й лунный день в созвездии Овна, когда важно отпускать обиды, избегать разрушительных действий. Не рекомендуется в этот день тратить деньги. Звезды уверяют, что совсем скоро финансы пригодятся каждому из знаков зодиака и ими лучше распорядиться с умом: направить на выгодные инвестиции, оформить депозит или приобрести недвижимость.

Ниже предлагаем денежный гороскоп на 10 апреля, который поможет выяснить отношение разных знаков Зодиака к финансам.

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Овен (21.03 - 20.04)

Овнам осталось потерпеть до конца года ради приобретения квартиры или автомобиля. Ваши финансовые цели весьма амбициозны и требуют правильного просчета. Иногда бывает, что вы бежите впереди планов и нередко завышаете свои возможности. Звезды рекомендуют вам не рисковать с вложением денег и остерегаться происков конкурентов, из-за которых вы можете потерять даже ваш скромный, но стабильный доход.

Тельцы (21.04 - 20.05)

Тельцы вполне состоятельный знак, который знает, что богатым быть здорово, но как правило не обладает огромными амбициями по достижению материальных благ. Вы много инвестируете, часто делаете необдуманные покупки и отличаетесь щедростью. Все это вам сейчас невыгодно. Вы сможете позволить себе и любимому человеку роскошь отдыха в экзотических местах ближе к зиме.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Для Близнецов деньги - не самоцель, а приятный бонус за потраченные усилия и обретенный успех. Материальные блага дают вам чувство свободы и возможность удовлетворить свою тягу к новизне. Апрель - прекрасный месяц для некоторых трат с целью поднятия настроения, но не более. Это могут быть новые блюда, сезонный шопинг или путешествия по месту. Швыряться деньгами на ветер можно будет не раньше лунного затмения 26 мая.

Рак (22.06 - 22.07)

Раков можно назвать самыми бережливыми и денежными знаками. Для вас финансы - ваша страховка на случай безработицы, кризиса в бизнесе или проблем со здоровьем. Если вы задались целью покупки недвижимости, то вряд ли поддадитесь искушению растратить деньги на гардероб или дорогие подарки любимому человеку. Главное не терять чувство меры, чтобы бережливость не оказалась скупостью.

Лев (23.07 - 23.08)

Львы известные максималисты, которые любят казаться более состоятельными, чем являются на самом деле. Зачастую вам сложно экономить из-за желания жить на широкую ногу, жить в комфортных условиях и ездить на дорогой иномарке. Звезды предостерегают - если вы не научитесь обходиться малым, можете оказаться на грани нищеты.

Дева (24.08 - 23.09)

Девы бережливы во всем, что касается денег. Вы прекрасно знаете цену заработанным деньгам и не позволите потратить больше, чем зарабатываете. Продолжайте и дальше полагаться только на себя. Не залазьте в долги и не одалживайте сами. Пусть остальные сочтут вас скрягами, в период с 6 по 26 сентября вы еще успеете разгуляться на славу.

Весы (24.09 - 23.10)

Весов принято считать знаком, нацеленным на финансовый успех: они часто рискуют и понимают важность долгосрочных инвестиций. Вы часто покупаете качественные товары по приемлемой цене. Однако этой весной вам нужно быть крайне внимательными, чтобы не попасть в зависимость от некоторых своих прихотей. Разумное отношение к деньгам будет зависеть от того, насколько вам будет хватать внимания, любви и отдыха.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионы любят копить деньги, но относятся к ним в целом спокойно. Их нельзя назвать бессеребрениками, однако без мотивации со стороны они редко добиваются материального благополучия. Стоит вам только поставить для себя цель разбогатеть, как вы ее добьетесь. Возможно, не в этом году, но за вами дело не станет. Тем более, что всем необходимым вы и так обеспечены.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы любят финансовую стабильность, но финансы чаще бывают вашим недостатком из-за беспечного отношения к деньгам. Вы не любите утруждать себя подсчетами и сверять доходы и расходы, часто живете от зарплаты до зарплаты из-за стремления помогать близким, щедрых подарков и неумению отказывать в займе крупных сумм. Если вы не измените свой характер, накопить вам будет сложно.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогов можно с уверенностью назвать бережливыми финансистами с четким планом трат. Вы относитесь к деньгам благоразумно и крайне практично, часто ведете скромный образ жизни. Это позволяет к 30 годам обзавестись солидным капиталом и ни в чем себе не отказывать. До конца года вы сможете добиться еще более высокого статуса, если сейчас проявите бережливость.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеи не любят считать свои накопления и вести строгие подсчеты. Можно сказать, что ваше спокойное отношение к деньгам основано на уверенности в том, что вы всегда сможете их заработать благодаря своему таланту и творческому подходу ко многим делам. Водолей притягивает деньги, которые для него являются естественной составляющей в его парадигме счастья.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы часто следуют в жизни одному правилу - "деньги существуют для того, чтобы их тратить", поэтому вам не сильно приятно заниматься финансовыми вопросами. Особенно это касается женщин-Рыб, которые не доверяют банковским сбережениям, мало экономят и оплачивают счета с опозданием. Звезды призывают вас к большей практичности.