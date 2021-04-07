Эксперт Atlantic Council, старший научный сотрудник Исследовательского института внешней политики Стефан Бланк предложил администрации президента США Байдена предоставить Украине 100 тяжелых истребителей-бомбардировщиков F-15 последних модификаций, от 6 до 8 самолетов-разведчиков Е-2С-2000 и от 8 до 12 топливозаправщиков KC-135R.

Об этом он написал в статье, размещенной на сайте Atlantic Council.

"Необходимость модернизации украинских ВВС дает администрации Байдена возможность причинить Москве реальную боль как в реальном стратегическом смысле, так и в плане длительной пропагандистской войны", - считает эксперт.

Бланк указывает, что поток военной помощи США в Украину с 2014 года до сих пор был полезным, но "в основном имел символическое значение". По его словам, помощь ВВС Украины была минимальной, включая поставку шлемов для экипажей и комплектов для ремонта взлетно-посадочной полосы, потому она "не оказала по-настоящему стратегического воздействия".

"Финансируемый США пакет помощи или "ленд-лиза" из 100 или более F-15, от шести до восьми E-2C-2000 Hawkeyes и от восьми до 12 танкеров KC-135R, а также терминалов передачи данных Link-16, интеллектуальных боеприпасов, крылатых ракет и подходящего оборудования для разведки и наведения направили бы Москве недвусмысленный сигнал и помогли бы предотвратить любые планы вторжения в будущем", - предполагает Стефан Бланк.

По его мнению, есть много способов реализации и финансирования потенциального пакета средств ПВО для Украины. Эксперт предполагает, что можно вывести законсервированные самолеты F-15 C/D, E-2C-2000 и KC-135R из хранения и отправить их в Украину с последующей модернизацией до F-15, как это предлагается для Японии. В качестве альтернативы США могут поставлять Украине новые истребители F-15QA или F-15EX, умные боеприпасы, крылатые ракеты, такие как JASSM.

"Укрепление ВВС Украины станет для администрации Байдена мощным способом дать понять, что США больше не будут мириться с действиями России в Восточной Европе и что Россия должна нести серьезные и ощутимые долгосрочные стратегические издержки за свое злонамеренное поведение", - пишет Бланк.

Напомним, ранее командующий ВВС Украины говорил о желании закупить один из самых дорогих истребителей в мире F-35.

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